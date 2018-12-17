На Шиес требуются…

Как мы помним, «антимусорная» оппозиция любила посмеиваться (а то и материться) на обещание властей и инвесторов создать новые рабочие места на строящемся у станции Шиес объекте. Причем не просто места, а высокооплачиваемые не только по районным, но и по региональным меркам.
И вот первые объявления об открывшихся вакансиях. Требуется главный специалист службы обеспечения для работы с отчетной документацией, накладными, м-29, а также для сверок и отчетов, списания материалов.
График работы – 5 рабочих дней и два выходных. Место работы – Архангельская область, станция «Шиес». Предусмотрен испытательный срок, в течение которого зарплата (оклад, совокупный доход – от/до) – 78 тыс. руб. Такое же жалование в 78000 руб. обещают и на основной период.
Есть дополнительный соцпакет, предлагается проживание в местном общежитии с баней. Питание за счет работодателя подразумевается.
Напомнить, какая средняя зарплата по Архангельской области? Чуть более 40 тысяч… и то на эту информацию ругаются конкретные соискатели – в реальности предлагают гораздо меньше, та самая пресловутая средняя температура по больнице.
Еще ищут ведущего специалиста производственно-технического отдела, чьи основные должностные обязанности – работа с проектной, сметной и исполнительной документацией. Заработок – 72 тысячи, соцпакет обеспечен, договорной график вахты. Аналогичная позиция с такой же зарплатой – ведущий инженер, в Архангельске кандидат на эту должность может рассчитывать на 40 тысяч в месяц.
Конечно, все приведённые выше позиции подразумевают у соискателей наличие высшего образования и опыта работы по специальности, ну, а где иначе? Причем есть ощущение, что местных будут брать с большим удовольствием, чем приезжих.
Есть и что попроще – открыты вакансии охранников объекта. охранники. Задачи: охрана личного имущества заказчика, предотвращение проникновения на охраняемый объект. За такую работу вахтами по 30 суток наниматель – ООО «Гарант Безопасности» – готов официально платить от 75 до 90 тыс. руб. в месяц на руки. Для сравнения – в областном центре контролёр супермаркета редко может рассчитывать больше, чем на 20 000 в месяц.