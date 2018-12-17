Хроники капремонта: Архангельск, Пинежский и Приморский районы

Хроники капремонта
Согласно данным заместителя директора Фонда капремонта Архангельской области Михаила ХАБАРОВА, январские объекты по видам работ завершены на 64% (16 видов работ из 28), февральские – на 44,5% (39 из 87 видов работ), мартовские – на 21% (5 из 24 видов работ).
В настоящее время выполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области по основному перечню составляет 14% - приняты 68 видов работ из 482 запланированных по 297 домам. По резервному перечню процент выполнения ниже, но и список ремонтируемых объектов там значительно шире – из 672 видов работ по 435 МКД приняты комиссиями 43 вида работ (это составляет 6% от общего объема).
Архангельск: На Воскресенской, 81 отремонтируют крышу и инженерные сети
Пятиэтажный четырехподъездный дом на улице Воскресенской, 81 в Архангельске, который многие знают, как магазин «Богатырь», будет отремонтирован в рамках краткосрочной программы капитального ремонта МКД-2019.
Здесь уже начались работы по замене труб и розливов внутридомовых инженерных сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Выполняют их специалисты ООО «АС-Групп». Ремонтом крыши будут заниматься рабочие ООО «Строительный холдинг».
После окончания отопительного сезона ООО «ЗемСтрой» приведет здесь в порядок сети теплоснабжения.
«Подвал и крыша переданы подрядчикам в удовлетворительном состоянии, - сообщил куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Антон КУЛАКОВ. - Требуется проектирование водомерного узла, поскольку отсутствуют счетчики холодной и горячей воды. Поскольку в доме находится магазин, были проведены переговоры с собственником о необходимости допуска подрядной организации к капремонту общедомового имущества. Собственник помещений магазина «Богатырь» заверила, что с ее стороны никаких препятствий не будет. Это значит, что капремонт инженерных сетей будет завершен максимально быстро».
Кстати, подрядчики обещали завершить работы по розливам холодного и горячего водоснабжения уже к концу этой недели.
Архангельск: Принята после капремонта крыша на ул. Советской, 67
По оценке инженера отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Натальи ЛЮБОВОЙ, все работы выполнены качественно.
В весенне-летний период на крыше будут устанавливать снегозадержатели, так как сейчас это сделать не позволяют погодные условия.
Подрядчик - ООО ОтделТрест, строительный контроль - ИП Манухин АП.
Всего в 2019 году в Архангельской области запланировано отремонтировать 227 крыш (100 – по краткосрочному плану и 127 – по резервному перечню), из них 59 в Архангельске (12 – по основному перечню 2019 года и 47 – по резервному).
Архангельск: На Воскресенской, 96 капремонт осложняется подпором наружной канализации и затоплением в подвале
Затопления и подпор канализации - беда многих архангельских пятиэтажек.
На Воскресенской, 96, - подвал разделен на две части. Здесь нужно отремонтировать внутридомовые инженерные сети водоотведения, горячего и холодного водоснабжения. Но если под 3 и 4 подъездами подвал передан в работу в хорошем состоянии, то под первым и вторым – затоплен полностью…
Причина – подпор воды наружной сетью канализации. При допуске УК ЖЭУ «ЗАВ ремстрой» обязалась составить обращение в ООО "РВК-Центр" о принятии мер по устранению подпора воды. В одном помещении, по словам инженера отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Антона КУЛАКОВА, наблюдаются свищи розлива горячего водоснабжения (их можно видеть на фото.
Подрядная организация - ООО "Архспецмонтаж" - приступила к работам там, где это сейчас возможно, 11 марта.
Особенностью дома является большое количество помещений подвала и 1-го этажа, находящихся в собственности МО "Город Архангельск". Написано письмо директору Департамента муниципального имущества Администрации МО "Город Архангельск" о предоставлении доступа к общедомовому имуществу.
Архангельск: Жители дома 8 на улице Парижской коммуны рады предстоящему ремонту крыши
С 11 марта в пятиэтажном кирпичном доме на ул.Парижской коммуны, 8 в Архангельске начались работы по капитальному ремонту кровли. Согласно договора они продлятся до 24 июня.
Подрядчик - ООО «Северо-Западная строительная корпорация».
Как отметила куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Дарья ГЛАДЫШЕВА, сегодня состояние кровли этого дома очень плохое – следы протечек видны как на чердаке, так и в квартирах. Утепление чердака как таковое отсутствует.
«Жители все очень обрадовались, что им будут делать крышу», - отметила Дарья Гладышева, уточнив, что они с представителем подрядной организации обошли все квартиры пятого этажа.
На Парижской коммуны, 8 полностью будет заменено кровельное покрытие, сделают утепление чердачного перекрытия, ремонт вентшахт, частично заменят стропила и мауэрлат и полностью поменяют обрешетку.
Спасибо управляющей компании ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой» за своевременно убранный с чердака мусор – это сильно облегчает работу специалистов!
Приморский район: Отремонтированы инженерные сети в двух домах поселка Катунино
Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения в домах 5 и 6 поселка Катунино меняли специалисты ООО «ОтделТрест».
Работы выполнялись с 14 ноября 2018 года, приняты 28 февраля 2019-го – без замечаний и просрочки.
Благоустройство внутридомовой территории и восстановление отмостки после проведения работ по капремонту систем водоотведения будет проводиться после того, как сойдет снег – сейчас это невозможно сделать, поскольку технология не будет соблюдена. Срок завершения этих работ – 15 июня.
Отметим, ранее на этих домах были отремонтированы крыши: на 6 доме капремонт завершен, на 5 - замена кровельного покрытия сдана над четырьмя подъездами, над пятым будет вестись летом. Подрядная организация, выполнявшая кровельные работы, - ООО "Дельта-Строй".
Пинежский район: В Карпогорах сдана крыша на ул.Октябрьской, 9 «а»
Подрядная организация – ООО "Гера" – уложилась в очень короткие сроки, капитально отремонтировав крышу этого двухэтажного деревянного дома фактически за 15 дней!
На момент приемки были выданы незначительные замечания, которые были устранены в тот же день. Они касались уборки мусора с чердака и герметизации двух примыканий.
Куратор объектов в Пинежском районе, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Вячеслав СТУЖУК оценивает качество работ, как хорошее.
Летом на крыше дома для предотвращения неконтролируемого схода снега предстоит установить снегозадержатели. Сделано это будет в течение июня.
Также в Пинежском районе сейчас готовится к сдаче крыша на ул.Комсомольской, 4 в поселке Русковера.
СПРАВКА:
В рамках основного перечня/резервного перечня в 2019 году Фондом капремонта Архангельской области запланировано отремонтировать:
За пять лет в Архангельской области по региональной программе капитального ремонта МКД отремонтированы 1495 домов. Это 709 крыш, 325 фундаментов, 323 фасада, 1412 инженерных сетей, заменено 605 лифтов. И если в первый год реализации программы, 2015-й, объем денежных средств, направленных на оплату выполненных работ, составлял 263,3 млн рублей, то в 2018-м – уже 1947,6 млн рублей.
На сегодняшний день капитальному ремонту подлежат 13 900 многоквартирных домов общей площадью 22 млн. кв. метров. Общая потребность средств на реализацию региональной программы составляет 140,2 млрд. рублей. Это долгосрочный масштабный проект.