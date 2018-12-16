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Юрист по недвижимости в Архангельске - борец с мошенниками за 41 тысячу

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, юрист по недвижимости в Архангельске в среднем получает 41 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 62 000 рублей в месяц.

В Вологде юристы по недвижимости получают в среднем 39 000 рублей, в Сыктывкаре – 43 000 рублей, в Петрозаводске -  41 000 рублей в месяц.

Для чего нужен такой специалист?

Перечень обязанностей юриста по недвижимости при сопровождении сделки купли-продажи не слишком объемен, однако каждый пункт включает в себя массу «подводных камней», в которых трудно разобраться без помощи эксперта. Первостепенная обязанность юриста – консультирование клиента, которому должны быть раскрыты все аспекты операций с недвижимостью и потенциальные уловки мошенников. На первых же беседах юрист должен оценить перспективы сделки и ее риски, а также провести первичный анализ документов.

Как только договор с клиентом заключен (это необходимо, чтобы юрист мог действовать от лица покупателя), специалист начинает самостоятельную работу по поиску информации, касающейся юридической чистоты квартиры, и проверке законности права собственности. Часто бывает, что мошенники пытаются продать чужую или арестованную квартиру, а также скрывают, что в домовой книге остались зарегистрированные жильцы. Если вы не будете излишне доверчивы, то подобные аферы в итоге раскроются при анализе документов в государственных органах, однако вы рискуете потерять нервы и время, а также упустить удачные предложения.

Третий пункт в списке работы юриста – это сбор необходимых справок и документов. Приятно, что кто-то берет на себя часть забот, и уже не нужно выстаивать длинных очередей и опасаться забыть какую-либо бумажку. Перечень необходимых документов, как известно, в разных случаях может варьироваться от нескольких справок до целого вороха бумаг с различным сроком действия, не говоря уже о регулярных изменениях в законодательстве, способных свести с ума любого, кто впервые смотрит на беспощадный вал сносок на предыдущие издания закона.  

08 март 09:08 | : Экономика

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