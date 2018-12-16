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"Севмаш": Токари тоже ходят строем

С первым рабочим днём военнослужащих второго призыва производственной роты Беломорской военно-морской базы поздравил исполняющий обязанности главы Северодвинска Олег Бачериков (Игорь Скубенко в отъезде).

Сегодня на АО «ПО «Севмаш» состоялось торжественное мероприятие с участием новобранцев производственной роты. 69 выпускников северодвинских техникумов, колледжей и вуза начали свой первый рабочий день в цехах предприятия. За плечами у ребят - учебка и принятие военной присяги.

С важным событием их поздравили также представители руководства Севмаша, Беломорской военно-морской базы, областного военкомата.

- Это уже второй призыв в производственные роты, военнослужащие которых проходят срочную службу на предприятии, входящем в объединённую судостроительную корпорацию. Первый - уже успешно совмещает военную службу с трудом на Севмаше, - рассказал Олег Бачериков.

Для прохождения военной службы по призыву в производственную роту на предприятие отобраны 60 новобранцев осеннего призыва, которые имеют среднее профессиональное образование и 9 - имеющих высшее образование. Выпускники за годы учебы и практики в цехах предприятия получили хорошую профессиональную подготовку и производственный опыт.

Основные специальности, по которым ребята будут трудиться на Севмаше, - токарь, слесарь-монтажник судовой, сборщик корпусов металлических судов, фрезеровщик. Выпускники САФУ будут работать на инженерных должностях. Все новобранцы будут задействованы в строительстве атомных подводных лодок.

- Этот опыт заслуживает дальнейшего распространения, особенно на предприятиях военно-промышленного комплекса, - подвёл итог Олег Бачериков.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

02 март 08:16 | : Экономика

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