Северодвинская "Звездочка" хочет обанкротить Мурманское морское пароходство

АО «Центр судоремонта «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область) подало заявление о признании банкротом ОАО «Мурманское морское пароходство». Об этом сегодня пишут сразу несколько федеральных изданий с ссылкой на пресс-релиз Арбитражного суда Мурманской области.
Ранее областной арбитраж дважды возвращал ООО «Альянс Плюс» заявления о признании банкротом Мурманского морского пароходства. Эти заявления суд сначала оставлял без движения, но в установленный судом срок ООО не устраняло обстоятельства, послужившие основанием для оставления их без движения.
Кроме того, в августе 2018 года арбитражный суд возвратил ООО «Газпромнефть Марин Бункер» заявление о банкротстве Мурманского морского пароходства. Ранее ООО подало в суд ходатайство о возвращении ему заявления о банкротстве.
Отметим, что плачевное состояние дел в пароходстве отрицательном образом сказалось и на реноме губернатора Мурманской области Марины Ковтун, скатившейся в Национальном рейтинге губернаторов на последнее место.
Справка: ОАО «Мурманское морское пароходство» — крупная судоходная компания, занимающаяся грузоперевозками в российском секторе Арктики. Пароходство занимает лидирующие позиции в перевалке и транспортировке нефти, а также активно развивает направления деятельности, связанные с проведением геологоразведочных работ, развитием транспортной инфраструктуры, строительством гидрокомплексов.