Все работы хороши, но... Архангельская область жаждет сварщиков

Про это с ссылкой на хэдхантеров рассказало издание «Регион 29»:
Как сообщает hh.ru, по сравнению с 2018 годом в регионе упало количество резюме на одну вакансию. Если раньше работодатель мог выбирать из трёх-четырех кандидатов, то теперь их число снизилось до одного-двух.
— Увеличить интерес к рабочим профессиям государство, бизнес и ссузы пытаются разными способами. С одной стороны, проводятся конкурсы профессионального мастерства международного уровня, с другой — возрождаются системы наставничества и обучения на предприятиях. Соискатели тоже постепенно приходят к пониманию, что диплом вуза не является гарантом трудоустройства или высокого заработка, — отметили в пресс-службе hh.ru.
Наиболее востребованными в регионе по итогам 2018 года в сфере рабочих профессий оказались: сварщик (21 процент от общего числа вакансий), токарь-фрезеровщик (11 процентов), монтажник (10 процентов), оператор станков (10 процентов) и слесарь (10 процентов).
Средняя предполагаемая зарплата в начале 2019 года для рабочего персонала составила 30 тысяч рублей. Соискатели рассчитывали на большее — 35 тысяч. Отметим, что сейчас самой высокооплачиваемой вакансией для рабочего персонала является позиция электрогазосварщика. Подобному специалисту работодатель готов платить от 60 тысяч рублей.
Стоит отметить, что рассмотренная тенденция не нова – уже несколько лет рабочие специальности являются наиболее востребованными на российском рынке труда. И не только, потенциальным эмигрантам тоже стоит задумать, что человеку с квалификацией сварщик намного проще получить работу на Западе, чем, например, юристу с российским дипломом.
Об этом читайте в материале главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока «Лучше иди в сварщики, сынок».