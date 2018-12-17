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Мало мужчин! (в школах и поликлиниках)

По мнению россиян, нехватка специалистов-мужчин наиболее остро ощущается в образовании, медицине и кадровой сфере. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

 

По данным Росстата меньше всего работников-мужчин занято в организациях сфер образования, здравоохранения и общепита. Мы попросили россиян оценить, какие традиционно женские сферы деятельности нуждаются в притоке специалистов мужского пола. Образование оказалось на первом месте: практически каждый третий респондент (32%) считает, что мужчин-учителей и мужчин-воспитателей должно быть больше. На втором месте — медицина: 22% опрошенных не хватает мужчин-врачей. 14% хотели бы видеть больше мужчин в кадровой сфере. По мнению 13% опрошенных, должно быть больше мужчин в гостиничном и ресторанном бизнесе. Необходимо привлекать мужчин в сферу услуг и туристическую отрасль (по 12% респондентов). Финансы и торговля также нуждаются в специалистах-мужчинах (по 11% опрошенных). Каждый десятый уверен, что мужчин недостает среди специалистов культурной сферы. По 9% респондентов считают, что мужчин должно быть больше среди PR-менеджеров и секретарей. Каждый пятый опрошенный уверен, что мужчин достаточно во всех сферах деятельности.

 

Интересно, что сами мужчины, определяя сферы, где недостает специалистов сильного пола, чаще женщин называли дизайн (10 и 5% соответственно), кадровую сферу (17 и 12%) и туризм (14 и 10%).

 

Молодежь до 24 лет чаще считает, что нужно обеспечить приток мужчин-специалистов в финансы, искусство и дизайн (14, 13 и 11%). Россияне старше 45 лет чаще других говорили о нехватке мужчин в образовании, медицине и сфере услуг (38, 26 и 17% соответственно).

 

Опрошенные с доходом менее 25000 руб. реже всех говорили о нехватке специалистов-мужчин в сфере образования (27%), а вот о том, что мужчин мало в туризме и финансах — чаще всего (по 15%).

22 февраль 08:21 | : Экономика

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