Профессионал пришел руководить архангельским МУП «Водоочистка»?

Сергея Юдина представил депутатам Гордумы мэр Архангельска Игорь Годзиш.
И охарактеризовал так:
- Позвольте вам представить нового главу МУП "Водоочистка". Сергей Васильевич- профессиональный энергетик. Он работал в промышленности, на государственной гражданской службе, в Агентстве по тарифам и ценам и в министерстве ТЭК и ЖКХ. Является профессионалом. Поэтому думаю, что наша совместная работа сложится.
«Водоочистка» как отдельное муниципальное предприятие появилась в 2013 году, до этого она входила в состав МУП «Водоканал».
В разное время предприятием руководили Сергей Рыжков и Эдуард Смелов. Последние 10 месяцев исполнял обязанности директора Алексей Ремизов.
Наблюдатели видят в новом назначении кадровую политику концессионера ООО «РВК-Центр»