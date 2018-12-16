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Профессионал пришел руководить архангельским МУП «Водоочистка»?

Сергея Юдина представил депутатам Гордумы мэр Архангельска Игорь Годзиш.

И охарактеризовал так:

- Позвольте вам представить нового главу МУП "Водоочистка". Сергей Васильевич- профессиональный энергетик. Он работал в промышленности, на государственной гражданской службе, в Агентстве по тарифам и ценам и в министерстве ТЭК и ЖКХ. Является профессионалом. Поэтому думаю, что наша совместная работа сложится.

«Водоочистка» как отдельное муниципальное предприятие появилась в 2013 году, до этого она входила в состав МУП «Водоканал».

В разное время предприятием руководили Сергей Рыжков и Эдуард Смелов. Последние 10 месяцев исполнял обязанности директора Алексей Ремизов.

Наблюдатели видят в новом назначении кадровую политику концессионера ООО «РВК-Центр»

13 февраль 13:31 | : Экономика

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