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Архангельские ученые не уверены в правильности выбора своей профессии

В престиж профессии ученого научные сотрудники верят реже рядовых граждан. В преддверии Дня науки, который отмечается 8 февраля, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил представителей экономически активного населения России оценить современное состояние отечественной науки и престиж профессии ученого. В опросах приняли участие 1600 респондентов из всех регионов страны.

Треть россиян (33%) считает, что отечественная наука стабильно развивается. 22% уверены, что наука находится в полном упадке. Каждый пятый (20%) считает, что отечественная наука переживает период застоя. Всего 4% наших соотечественников смогли назвать современную российскую науку мировым лидером. 21% респондентов затруднился с ответом.

Женщины (39%), молодежь в возрасте до 24 лет (43%) и россияне с зарплатой до 25000 руб. (42%) чаще отмечали стабильный рост российской науки. О полном упадке российской науки чаще говорили мужчины (29%) и опрошенные с зарплатой от 35000 до 45000 руб. (28%). Наука находится в состоянии застоя — уверены 25% мужчин и 27% респондентов с зарплатой от 45000 руб.

Отвечая на вопрос, престижно ли сегодня быть ученым, 57% респондентов ответили положительно. 18% придерживаются противоположной точки зрения. 25% затруднились с ответом.

В аналогичном опросе 2008 года 56% назвали профессию ученого престижной, 28% — не престижной, 16% затруднились ответить на вопрос.

Однако сами научные сотрудники, к сожалению, о престиже своей профессии говорят реже всех: лишь 44% уверены в этом, 42% считают работу ученого непрестижной.


08 февраль 10:55 | : Экономика

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