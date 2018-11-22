«Аквилон Инвест»: Зима – счастливое время для вашего автомобиля

Холдинг «Аквилон Инвест» предлагает архангелогородцам эксклюзивные условия для приобретения машиномест в паркингах.
И только в феврале скидка в 40% предоставляется при приобретении машиноместа в паркингах жилых комплексах «Империал» (2-я очередь, 0-й этаж), «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» и паркинге «Олимп». Скидка в 30% - при покупке машиномест жилых комплексах «Империал» (2-я очередь, 1-3-й этаж), «Зеленый квартал» (1-я очередь) и паркинге «Юпитер»*.
А при покупке пентхауса площадью 199 кв. м на 25-м этаже в ЖК «Империал» (2-я очередь) клиент получает паркинг в подарок, приобретая три других пентауса – скидку в 50% от стоимости машиноместа**. Если сопоставить все дополнительные расходы, которые несет автовладелец при хранении машины на улице (расход топлива на прогрев, повышенный износ двигателя при «холодном пуске», значительные затраты времени на постоянную очистку от снега, возможность повреждения кузова от действия хулиганов и нежелание страховых компаний возмещать ущерб в адекватном размере), то приобретение гаража становится не просто инвестиционно привлекательным делом, но и реально экономит средства.
Эксперты в сфере недвижимости отмечают устойчивую тенденцию: с каждым годом все больше покупателей квартир в современных жилых комплексах обращает внимание не только на общий уровень комфорта в доме, но и на инфраструктуру, в том числе и на решение «парковочного вопроса». Именно поэтому жилые комплексы, возводимые холдингом «Аквилон Инвест» в центральной части Архангельска предусматривают встроенные паркинги. При этом них обеспечен максимальный комфорт: при движении по маршруту «паркинг – лифт - квартира» не нужно будет выходить на улицу. Поскольку машиноместо в паркинге по законодательству является объектом недвижимости, то его можно приобрести и в ипотеку.
*Сроки проведения акции с 01.02.2019 по 28.02.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.02.2019 по 28.02.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарка не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru