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"Звездочка" проиграла в суде 17 млн. Министерству обороны РФ

Центр судоремонта «Звездочка» выплатит Министерству обороны РФ неустойку в размере 17 млн. рублей.

Такое постановление вынес Московский арбитражный суд, сообщает РИА «Новости».

Речь идет о несоблюдение сроков госконтрактов по ремонту судов военного назначения, в том числе авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Первоначально военное ведомство требовало с северодвинского предприятия неустойку в размере 3.7 млрд. рублей… мол, страна осталась без обороны на море.

Однако представители «Звездочки» заявили в суде, что министерство виновато само, так как вовремя не согласовало сроки и объемы работ.

Кстати, по сведениям федеральных информационных агентств Министерство обороны и «Звездочка» очень часто встречаются в судах по поводу взаимных претензий. Так, Верховный суд в октябре 2018 года подтвердил судебные акты нижестоящих инстанций, отклонивших иск ЦС к министерству на 6,8 млрд руб. А в декабре Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Звездочки» о взыскании с Минобороны около 2,1 млрд рублей. (REGNUM)

16 январь 12:26 | : Экономика / Скандалы

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