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Почти хоромы. В Северодвинске сдан социальный дом для жителей аварийных деревяшек

Глава Северодвинска Игорь Скубенко вместе с журналистами областных и городских СМИ осмотрел готовые квартиры в новом доме № 38 на улице Ломоносова, который построен для переселения людей из аварийного жилья.

В новостройке - 79 квартир: 35 однокомнатных, 23 «двушки», 19 «трёшек» и две четырёхкомнатные. Общая площадь жилья - четыре тысячи квадратных метров.

- Завершена работа приёмочной комиссии, буквально завтра мы получаем заключение Госстройнадзора, а концу недели можно будет подписывать акт ввода объекта в эксплуатацию, - пояснил начальник управления градостроительства и земельных отношений Антон Кириллов.

Игорь Скубенко подчеркнул, что проектирование и строительство этого пятиэтажного здания велось северодвинской фирмой ООО «СтройЦентр» исключительно за счёт местного бюджета и обошлось в 176 миллионов 604 тысячи рублей.

- Подрядчик выполнил все наши условия. Дом построен даже раньше срока. Уже в ноябре мы будем вручать ключи новосёлам. Мы продолжаем работу по переселению граждан из аварийного жилья. На углу улицы Советской и Беломорского проспекта в конце 2019 года будет сдаваться пятиэтажный дом площадью жилья - 4 тысячи квадратных метров. Финансируются работы также из местного бюджета, - подчеркнул глава города.

Он не исключил, что в 2019 году начнёт работать федеральная программа переселения из аварийного жилья, и тогда возможно высвобождение средств местного бюджета и направление их на решение других задач.

Отметим, что в Северодвинске - 98 домов, которые получили статус аварийных после 1 января 2012 года.

Заместитель генерального директора ООО «СтройЦентр» Иван Матвиенко отметил, что в настоящее время застройщик за свой счёт выполняет работы по устройству тротуара и системы отвода воды в ближайший колодец ливневой канализации.

Новосёлы получат квартиры с полной отделкой, сантехникой и электроплитами.
Помимо этого, установлены общедомовые и индивидуальные счётчики расхода всех видов ресурсов. В этом доме они вынесены на лестничные площадки, поэтому снять показания могут не только жители, но сотрудники управляющей организации.

Отметим, что конструктив у дома вполне «люксовый»: 9-метровые железобетонные сваи, кирпичная кладка, утепление и облицовка наружных стен керамогранитной плиткой. Класс энергоэффективности - один из самых высоких - «В».

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

 

23 октябрь 11:03 | : Экономика

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