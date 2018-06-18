Финансовый аналитик в Архангельске - облизнуться на чужие деньги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, финансовый аналитик в Архангельске в среднем может рассчитывать на 44 000 рублей в месяц.
В Вологде средняя зарплата данного специалиста составляет 43 000 рублей, в Кирове - 34 000 рублей, в Петрозаводске – 45 000 рублей, в Сыктывкаре – 47 000 рублей, в Мурманске – 52 000 рублей в месяц.
В Москве финансовый аналитик получает в среднем 82 000 рублей в месяц.
Финансовый аналитик – это сотрудник, который проводит анализ финансовых активов. В результате этой работы определяются инвестиционные характеристики объекта и выявляются активы, которые были ранее неправильно оценены. В современном мире эта профессия считается одной из самых перспективных и востребованных на рынках труда развитых стран.