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Швеция готова закупать подмосковный мусор у Архангельской области

Швеция намерена закупать у России мусор, об этом сообщил в эфире телеканала «360» посол Швеции в России Петер Эриксон. К данному моменту Швеция уже покупает мусор в Норвегии, Англии и Италии. В России, как отмечает СМИ, образуется ежегодно до 60 миллионов твердых бытовых отходов, что и заинтересовало шведов, которые превращают ТБО у себя в стране в дорогостоящую энергию по технологии Waste-to-energy.

Для примера в 2015 году в Швеции из мусора было произведено 14,7 тераватт-часов тепловой и 2,3 тераватт-часов электрической энергии. Дипломат уточнил, что в Швеции ежегодно сжигают более двух миллионов тонн мусора, однако, этого недостаточно для производства экологической энергии и страна закупает мусор за границей.

К примеру, из Норвегии, Ирландии, Великобритании и некоторых других стран каждый год ввозится порядка 1,3-1,5 миллионов тонн твердых бытовых отходов, что позволяет не только получать дешевую энергию, но и зарабатывать на утилизации.

Для справки, Швеция является одной из немногих стран в мире, где переработка отходов практически достигла 100%: мусор сортируется, пищевые отходы, бумага и пластмасса направляются на производство биогаза. Более 50% мусора уходят на повторное использование, на переработку направляется 48,6%, превращается в источники энергии 0,8%. После всей цепочки на полигоны ТБО направляется минимум отходов. При этом Стокгольм также получает немалый доход в бюджет за переработку мусора других стран, отмечает шведская ассоциация по управлению отходами Avfall Sverige.

Напомним, в Архангельской области до сих пор проходят митинги против размещения на свалках региона мусора из Подмосковья. Наблюдатели называют это одной из основных причин провала «Единой России» на региональных выборах 9 сентября.

(на фото: митинг в Коряжме против строительства полигона ТБО на юге области)

14 сентябрь 11:29 | : Экономика

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