"Вы табличку нарисуйте". Общественник Станулевич о том, как увеличить турпоток в Архангельскую область

Положение с въездным туризмом в регионе действительно аховое - за девять месяцев 2017 года в ней побывали 270 тысяч туристов, в то время как в Вологодской области в 2016 году — 2,8 миллиона, в 2017 году — около 3 миллионов.

Неутомимый общественник Владимир Станулевич считает, что всё дело… в недостатке указателей на проселочных дорогах.

Указателей к достопримечательностям мало, а информационных стендов нет. При всей скудости районного бюджета администрация Плесецкого района еще в 2012 году утвердила программу «Развитие туризма на территории Плесецкого района», по которой и произошла установка в историческом поселении Усть-Моша (ныне село Федово на дороге Архангельск — Каргополь) указателей к многочисленным местным достопримечательностям.

В то же время наблюдатели считают, что единственный способ значительно увеличить турпоток в Архангельскую область – это… поменять Белое море на Черное. А еще радикальней – на Средиземное. Вместе с климатом.

(фото агентства REGNUM)