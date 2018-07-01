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"It's really great!". Американец Нил из Портленда восхитился Набережной Архангельска

По словам сопредседателя «Архангельского комитета» города-побратима столицы Поморья - Портленда Нила Даффита, он очень рад, что в Архангельске реализуются такие масштабные проекты в сфере строительства как новая застройка набережной Северной Двины.

 

В рамках традиционного обмена в год 30-летия заключения договора о побратимстве между Архангельском и Портлендом в столицу Поморья прибыла делегация из США. Гости уже по достоинству оценили самый северную в мире гостиницу Novotel, расположенную в многофункциональном центре DELTA, который возведен холдингом «Аквилон Инвест» в рамках комплексной застройки набережной Северной Двины. Сегодня сопредседатель «Архангельского комитета» Нил Даффит встретился с председателем Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александром Фроловым и депутатом гордумы Дмитрием Акишевым.

 

- Мы приезжаем в Архангельск на протяжении 20 лет и каждый раз доносим до своих земляков информацию о том, что архангелогородцы - невероятно дружелюбный народ, и им стоит приехать сюда и убедиться в этом. Это уже мой 12 визит в ваш город, и я был приятно удивлен тому, как преобразился город. Новые здания на набережной – это грандиозно! Мы также видели много новых домов, в частности – современное высотное здание. Это свидетельствует о том, что наш побратим Архангельск развивается, - отметил Нил Даффит.

 

Александр Фролов рассказал гостю о том, какие проекты холдинг «Аквилон Инвест» реализует в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге, а также о перспективных планах компании. В частности у холдинга уже есть опыт сотрудничества с зарубежными архитекторами – два новых жилых комплекса спроектировал финский градостроитель Юкка Тикканен. Поэтому в рамках побратимских связей с Портлендом возможен обмен идеями и сотрудничество в сфере градостроительства, архитектуры и современных строительных технологий.

  

29 август 11:39 | : Экономика

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