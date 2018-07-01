"Мусорная" интервенция в Архангельскую область приостановлена

Такие сведения появились у участника Ассоциации «Вольное дело» общественно-политического сайта Архсвобода:

Правительство Архангельской области, перепуганное «излишне высоким уровнем ненависти» северян к чиновникам Архангельской областной администрации, дало задний ход.

До конца августа — начала сентября Архангельск «не готов принимать мусор с Москвы».

Инсайдеры говорят о том, что «руководство Архангельской области не хочет раскачивать ситуация с населением, там не здесь, если протест возникнет, то будет иметь более радикальный характер, нежели в Москве, и итоги таких протестов сложно спрогнозировать.

Никому в руководстве области этого не надо. Начинается работа с населением, стараются воздействовать на лидеров протеста.

Все стороны Мусорного сговора сейчас в поисках компромисса.

Политика «нахрапом» работает все реже и реже.

С людьми надо начинать разговаривать, но никто из чиновников этого не понимает. Слишком большой разрыв в восприятии мира и жизни между ними.

Эксперты АрхСвободы говорят об очередной «большой глупости» областных чиновников перед выборами в АОСД и АГД.

P.S. В распоряжении редакции ИА RUSNORD есть копии распоряжений по приемке "мусорных" составов, отправление со ст. Люберцы-2, прибытие на ст. Шиес ориентировочно 23-го. Судя по всему, именно эта отправка и приостановлена.

Есть сведения, что приемщицу данного сообщения уже вызвали на ковер к начальству по поводу утечки информации.