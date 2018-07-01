"Мусорная" интервенция в Архангельскую область приостановлена

Такие сведения появились у участника Ассоциации «Вольное дело» общественно-политического сайта Архсвобода:
Правительство Архангельской области, перепуганное «излишне высоким уровнем ненависти» северян к чиновникам Архангельской областной администрации, дало задний ход.
До конца августа — начала сентября Архангельск «не готов принимать мусор с Москвы».
Инсайдеры говорят о том, что «руководство Архангельской области не хочет раскачивать ситуация с населением, там не здесь, если протест возникнет, то будет иметь более радикальный характер, нежели в Москве, и итоги таких протестов сложно спрогнозировать.
Никому в руководстве области этого не надо. Начинается работа с населением, стараются воздействовать на лидеров протеста.
Все стороны Мусорного сговора сейчас в поисках компромисса.
Политика «нахрапом» работает все реже и реже.
С людьми надо начинать разговаривать, но никто из чиновников этого не понимает. Слишком большой разрыв в восприятии мира и жизни между ними.
Эксперты АрхСвободы говорят об очередной «большой глупости» областных чиновников перед выборами в АОСД и АГД.
P.S. В распоряжении редакции ИА RUSNORD есть копии распоряжений по приемке "мусорных" составов, отправление со ст. Люберцы-2, прибытие на ст. Шиес ориентировочно 23-го. Судя по всему, именно эта отправка и приостановлена.
Есть сведения, что приемщицу данного сообщения уже вызвали на ковер к начальству по поводу утечки информации.