В Архангельской области идет приемка работ по капремонту систем теплоснабжения

Сегодня приняты работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения в Северодвинске на улице Южной, 14 и в поселке Васьково, 71 Приморского района.

На завтра, по данным отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области, запланирована приемка работ по теплоснабжению на ул.Садовой, 38 в Архангельске и на ул.Ленина, 102 в Котласе. До конца недели будет принято теплоснабжение на ул.Труда, 32, 44 и на Комсомольской, 5 в Северодвинске.

По большинству объектов, еще находящихся в работе, завершены работы по розливам. По ряду объектов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска – все готово, кроме утеплителя – подрядчики ждут его поставки в Архангельск.

В четверг, 16 августа, в поселке Таежный Пинежского района на домах 14 и 15, где работы ведет ООО «АТЛЕКА», была организована промежуточная приемка систем теплоснабжения – эти дома обслуживаются от котельной. По сути здесь завершены все работы – осталось провести гидравлику и «подшлифовать» ряд недоделок. Как заверил директор подрядной организации Константин КАЛИН, в течение 10-ти дней его компания завершит все необходимые мероприятия. Инженер отдела контроля Фонда капремонта Вячеслав СТУЖУК зафиксировал все недочеты и обещания подрядчика в акте – и так происходит по каждому объекту.

Из последних «свежих» примеров не принятых до устранения замечаний работ – ул.Советская, 5 в Северодвинске, где подрядчик ООО «СТТ» в срок до 1 сентября обязан устранить все недоделки.

Напомним, что объекты по капитальному ремонту теплоснабжения находятся на особом контроле руководства Фонда капремонта Архангельской области, отчет о работе на местах делается в ежедневном режиме.

Всего на 2018 год запланирован ремонт систем отопления на 163 МКД (сюда включены объекты по основному плану 2018 года, резервному перечню и программе капремонта на 2019 год). В настоящее время заключено договоров на ремонт систем отопления по 130 МКД, из них:

- завершено и принято комиссиями - 26 (20,0% от проторгованных);

- работы по системе завершены, проверяется исполнительная, готовится приемка - 17 (13,1% от проторгованных);

- работы по розливу завершены - 39 (30,0%), из них проведено гидравлических испытаний - 19;

- работы не ведутся по разным причинам - 11 (8,5%).

«Разные причины» - это, прежде всего, отсутствие у подрядной организации необходимого количества рабочих, материалов, денег, а также недопуски, блохи и затопления в подвалах. Последние две причины – полностью на совести управляющих компаний.

В целом из этих 11 объектов, где не ведутся работы, 2 будут исключены из-за недопуска собственников – это п. Катунино, ул. Катунина, д. 3 и г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 10, еще 9 объектов перенесены на 2019 год:

р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 9 р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99 г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2А г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 18А г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 42А г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 46А - Перспектива г. Коряжма, ул. Строителей, д. 50 г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 2 г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 3

Итого основные мероприятия по ремонту отопления (розлива) выполнены на 82 МКД (63,1% от проторгованных).

(на фото: капремонт систем ТСН в поселке Таежный Пинежского района Архангельской области)