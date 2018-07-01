Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области идет приемка работ по капремонту систем теплоснабжения

Сегодня приняты работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения в Северодвинске на улице Южной, 14 и в поселке Васьково, 71 Приморского района.

На завтра, по данным отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области, запланирована приемка работ по теплоснабжению на ул.Садовой, 38 в Архангельске и на ул.Ленина, 102 в Котласе. До конца недели будет принято теплоснабжение на ул.Труда, 32, 44 и на Комсомольской, 5 в Северодвинске.

По большинству объектов, еще находящихся в работе, завершены работы по розливам. По ряду объектов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска – все готово, кроме утеплителя – подрядчики ждут его поставки в Архангельск.

В четверг, 16 августа, в поселке Таежный Пинежского района на домах 14 и 15, где работы ведет ООО «АТЛЕКА», была организована промежуточная приемка систем теплоснабжения – эти дома обслуживаются от котельной. По сути здесь завершены все работы – осталось провести гидравлику и «подшлифовать» ряд недоделок. Как заверил директор подрядной организации Константин КАЛИН, в течение 10-ти дней его компания завершит все необходимые мероприятия. Инженер отдела контроля Фонда капремонта Вячеслав СТУЖУК зафиксировал все недочеты и обещания подрядчика в акте – и так происходит по каждому объекту.

Из последних «свежих» примеров не принятых до устранения замечаний работ – ул.Советская, 5 в Северодвинске, где подрядчик ООО «СТТ» в срок до 1 сентября обязан устранить все недоделки.

Напомним, что объекты по капитальному ремонту теплоснабжения находятся на особом контроле руководства Фонда капремонта Архангельской области, отчет о работе на местах делается в ежедневном режиме.

Всего на 2018 год запланирован ремонт систем отопления на 163 МКД (сюда включены объекты по основному плану 2018 года, резервному перечню и программе капремонта на 2019 год). В настоящее время заключено договоров на ремонт систем отопления по 130 МКД, из них:

   - завершено и принято комиссиями - 26 (20,0% от проторгованных);

   - работы по системе завершены, проверяется исполнительная, готовится приемка - 17 (13,1% от проторгованных);

   - работы по розливу завершены - 39 (30,0%), из них проведено гидравлических испытаний - 19;

   - работы не ведутся по разным причинам - 11 (8,5%).

«Разные причины» - это, прежде всего, отсутствие у подрядной организации необходимого количества рабочих, материалов, денег, а также недопуски, блохи и затопления в подвалах. Последние две причины – полностью на совести управляющих компаний.

В целом из этих 11 объектов, где не ведутся работы, 2 будут исключены из-за недопуска собственников – это п. Катунино, ул. Катунина, д. 3 и г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 10, еще 9 объектов перенесены на 2019 год:

  1. р-н. Верхнетоемский, п. Двинской, ул. Труфанова, д. 9
  2. р-н. Онежский, рп. Малошуйка, ул. Ленина, д. 99
  3. г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 2А
  4. г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 18А
  5. г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 42А
  6. г. Коряжма, ул. Набережная им Н.Островского, д. 46А - Перспектива
  7. г. Коряжма, ул. Строителей, д. 50
  8. г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 2
  9. г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 3

Итого основные мероприятия по ремонту отопления (розлива) выполнены на 82 МКД (63,1% от проторгованных).

(на фото: капремонт систем ТСН в поселке Таежный Пинежского района Архангельской области)

  

22 август 07:42 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (174)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20