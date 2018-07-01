Архангельский деловой центр DELTA попал в номинацию на престижную премию

По итогам первого тура голосования жюри премии выбрало кандидатов, которые поборются за звание лучшего из лучших в своей категории. Общественно-деловой центр DELTA холдинга «Аквилон Инвест» вошел в тройку номинантов на звание лучшего регионального бизнес-центра класса «А».



CRE Federal Awards – ежегодная профессиональная премия в области коммерческой недвижимости, которая была учреждена в 2003 году и за 15 лет зарекомендовала себя как наиболее важное и престижное событие индустрии коммерческой недвижимости в России. В этом году победители Премии будут объявлены 20 сентября.



МФК DELTA - первый в Архангельске бизнес-центр европейского класса «А». Здание площадью более 18 тыс. кв. м состоит из трех блоков, объединенных общим стеклянным атриумом, и возведено в рамках авторского проекта комплексной застройки набережной Северной Двины от архитектора Михаила Мамошина. В двух блоках здания размещаются офисные помещения, третий, обращенный фасадами на Северную Двину, занимает первая в Архангельске четырехзвездная гостиница международного бренда Novotel. Уже сегодня МФК DELTA стал новой визитной карточкой столицы Поморья, центром притяжения деловой активности, отвечающим всем требованиям современного бизнеса, и площадкой для проведения мероприятий всероссийского и международного уровня.



Напомним, что проект комплексной застройки набережной Северной Двины отмечен Золотым дипломом конкурса «Архитектон», подписанным президентом Союза архитекторов России, Золотым знаком фестиваля «Зодчество», дипломом за лучший проект XXI Международного смотра-конкурса МАСА.