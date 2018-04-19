Минстрой России готов выслушать предложения регионов по новым механизмам переселения граждан из аварийного жилья

Министерство строительства и ЖКХ РФ готово рассмотреть предложения от субъектов РФ по постоянно действующим механизмам расселения аварийного жилья. Об этом было заявлено на Всероссийском селекторном совещании под председательством министра Владимира Якушева

Предложения по конкретным мерам регионы могут направить в Минстрой России до 3 августа 2018 года, уточняет пресс-служба ведомства.

Как рассказал Владимир Якушев,, что в основу постоянно действующих механизмов ляжет успешный опыт регионов по переселению из аварийного жилья с 2013 по 2017 годы и принцип финансирования с участием средств федерального бюджета.

По мнению участников совещания, субъектам Российской Федерации должен быть предоставлен максимально широкий набор инструментов по снижению объема аварийного жилого фонда – выкуп аварийного жилья, реализация инвестиционных проектов, предоставление альтернативного жилья и другие. Предложено сделать акцент на социальную направленность программ: сохранить право собственности при переселении собственников квартир, не имеющих альтернативного жилья, проводить переселение в равнозначное по общей площади жилье и др.

Согласно предложениям Минстроя России, в частности, предполагается субсидирование приобретения нового жилья взамен аварийного. То есть собственники, имеющие право на получение жилья, могли бы получить субсидию на его самостоятельное приобретение. Такой механизм поддержки граждан, проживающих в аварийных домах, дополнит базовую модель постоянного механизма расселения аварийного жилищного фонда.

Владимир Якушев отметил, что сегодня сохраняется возможность продолжать переселение из аварийного жилья с помощью действующих механизмов, прописанных в статье 32 Жилищного кодекса Российской Федерации «Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд».

Планируется, что с начала 2019 года субъекты РФ начнут получать финансовую поддержку для реализации новой программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года.

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, с 2008 года по 1 июля 2018 года в стране расселено 15,83 млн.кв.м. аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, из которых переселено 1,02 млн. человек. Общий бюджет программы составляет 577,93 млрд. рублей, в том числе 296,02 млрд. рублей – средства Фонда ЖКХ, 281,91 млрд. рублей – средства субъектов РФ и инвесторов. В рамках реализации Указа Президента РФ №600 с 2014 года по 1 июля 2018 года расселено 10,64 млн.кв.м. аварийного жилья, переселено 677,31 тыс. человек.

По данным портала «Реформа ЖКХ», в стране после 1 января 2012 года признано аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 13,41 млн.кв.м. жилья, где проживают 799,52 тыс. человек.

По состоянию на 1 июля 2018 года 31 субъект РФ приступил к реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Совокупный объем средств составляет 121,72 млрд. рублей, направляемых на переселение 32,19 тыс. человек из аварийного жилищного фонда общим объемом 496,72 тыс.кв.м. По состоянию на 1 июля текущего года уже переселено 5,83 тыс. человек.

Отметим, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года» предусмотрено обеспечить: устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством РФ; улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год.