Цены на авиаперелет из Нарьян-Мара в Москву и Архангельск обещают снизить

Авиаперелеты в Москву и Архангельск из Ненецкого автономного округа будут субсидировать из федерального бюджета до запуска автомобильной дороги Нарьян-Мар- Усинск. Сниженные фиксируемые тарифы на билеты будут установлены в преддверии отпускного сезона-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

"Планируется, что дополнительное федеральное субсидирование межрегиональных авиамаршрутов в Москву и Архангельск ввиду отсутствия постоянного транспортного сообщения с другими регионами России будет предусмотрено Минтрансом РФ с 2019 года по 2022 год, до завершения строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, решение было принято федеральным центром по итогам рабочих встреч врио губернатора НАО Александра Цыбульского в Москве. "У нас есть проблема очень высокой стоимости авиабилетов на межрегиональных рейсах.<…> Этот вопрос я обсудил с руководством Министерства транспорта РФ, с вице-премьером и с главой правительства, и мы получили поддержку", - отметил в понедельник на оперативной планерке со своими заместителями и руководителями органов власти субъекта Александр Цыбульский. Из федеральной казны в настоящее время субсидируется только рейс на Москву - в период с 1 марта по 1 декабря и только отдельных категорий граждан. Рейс до Архангельска субсидируется из бюджета округа.

Ненецкий автономный округ относится к числу регионов Арктической зоны Российской Федерации, не имеющих автомобильного и железнодорожного сообщения с другими регионами России. Учитывая отсутствие развитой транспортной наземной инфраструктуры, авиация - единственное средство доставки пассажиров и грузов. В межрегиональном сообщении полеты из НАО на сегодня выполняются в города Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Сыктывкар.