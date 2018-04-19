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Минприроды Архангельской области и САФУ разработают классификацию биотоплива для торговли на бирже

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поставил задачу областному министерству природных ресурсов совместно с САФУ разработать необходимые для биржевой торговли классификацию и стандартизацию биотоплива, в частности, кородревесных отходов.

На состоявшемся в четверг совещании были подведены первые итоги реализации соглашения о взаимодействии по обеспечению биржевых торгов продукцией лесопромышленного, агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов между регионом и торговой площадкой АО "Биржа Санкт-Петербург".

9 июля 2018 года на площадке прошли первые торги архангельским лесом. Всего было заключено пять сделок. Разработан проект по организации односторонних биржевых аукционов, запущена электронная площадка. В настоящее время продолжаются переговоры биржевиков с ведущими компаниями отрасли.

Для дальнейшего развития биржевой торговли лесом одной из первоочередных задач является обеспечение автоматической регистрации биржевых сделок в системе "ЕГАИС лес", а также разработка механизма защиты участников торгов от недобросовестных контрагентов. Не менее важным является привлечение на площадку представителей малого и среднего предпринимательства.

Как отметил на совещании Орлов, первые шаги по развитию биржевой торговли выявили целый ряд неоднозначных моментов. Так, закупочные цены на дрова и щепу у разных теплоснабжающих организаций различаются в несколько раз. Организация биржевой торгов позволит определить их обоснованность.

С учетом вышеизложенного губернатор поставил задачу областному Минприроды совместно с САФУ разработать необходимые для биржевой торговли классификацию и стандартизацию биотоплива, говорится в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.

27 июль 11:27 | : Экономика

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