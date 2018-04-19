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Аэропорт "Архангельск": И рулить будет легче

В этом году в аэропорту «Архангельск» предстоит заменить наиболее изношенные плиты на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и магистральной рулежной дорожке. Замене подлежат 730 плит. Чтобы не нарушать график движения воздушных судов ремонт на взлётно-посадочной полосе будет производиться в ночное время. Работы, рассчитанные до конца октября, будут профинансированы за счет собственных средств предприятия.

– Эти работы мы проводим в рамках комплексной модернизации всего аэропортового комплекса, – прокомментировал начало ремонта генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. – Задача достаточно масштабная. Последний раз замена плит на полосе производилась более тридцати лет назад, но далеко не в тех объемах, что сегодня.

В результате запланированных на текущий год ремонтных работ на привокзальной площади появится современная благоустроенная парковка, обновляются фасады административного здания и международного павильона и, таким образом, все четыре здания аэровокзального комплекса будут выполнены в едином стиле в серо-оранжевых тонах, и кроме этого будет улучшено качество покрытия взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

Напомним, что в этом году аэропорту «Архангельск» исполнилось 55 лет.

Также сообщаем, что избран новый состав Совета директоров АО «Аэропорт Архангельск», в него, как и ранее, вошли пять человек. Председателем Совета единогласно избран первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. В состав Совета вошли генеральный директор акционерного общества «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян, а также представители регионального министерства транспорта, региональной инспекции по охране объектов культурного наследия и индивидуальный предприниматель.

  

18 июль 11:02 | : Экономика

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