ОНФ составил рейтинг городских свалок. Архангельская область - ни шатко, ни валко

Эксперты ОНФ на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвященной экологическим проектам ОНФ, представили рейтинг городов по количеству выявленных и устраненных свалок, расположенных в черте населенных пунктов. Лидерами были признаны Искитим (Новосибирская область), Нижнекамск и Бугульма (оба -Республика Татарстан), Барнаул, а также Тамбов. Аутсайдерами рейтинга стали – Тобольск (Тюменская область), Чебоксары, Первоуральск (Свердловская область), Вязьма (Смоленская область), Бологое (Тверская область).

Это исследование было проведено экспертами Общероссийского народного фронта в рамках Указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где в качестве одного из основных пунктов отмечена ликвидация всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, в список 10 лучших городов по выявлению и ликвидации городских свалок попало лишь 5 региональных центров, остальные являются сравнительно небольшими населенными пунктами.

Вместе с лидерами рейтинга, эксперты ОНФ назвали также список аутсайдеров по эффективности ликвидации городских свалок.

«На последнем месте у нас оказался город Тобольск Тюменской области, где из 32 выявленных свалок ликвидирована всего одна. Предпоследнее место у Чебоксар – из 39 выявленных свалок ликвидированы всего 2. Далее идет Первоуральск с опасными свалками, вынесенными у нас в особую категорию. Также в списке аутсайдеров оказались Вязьма (Смоленская область), Бологое (Тверская область), Кизляр (Республика Дагестан), Минеральные воды и Кисловодск (Ставропольский край), Канск (Красноярский край), а также Саратов», - сказал Миронов.

«Наша цель, в первую очередь, заключатся в том, чтобы выявить максимальное число несанкционированных свалок в пределах городов и населенных пунктов, сделать все для того, чтобы указ президента по их ликвидации был действительно выполнен и к его реализации органы власти не подошли формально. 14210 – это общее количество городских свалок в масштабах всей страны, что составляет 72% от всех выявленных проблем в сфере обращения с отходами, представленных на нашем ресурсе «Интерактивная карта свалок». Отрадно, что 6545 выявленных городских свалок уже ликвидировано благодаря активистам ОНФ, по 5975 отправлены обращения в органы власти, а остальные 1690 находятся в работе наших активистов. Все данные о выявленных городских свалках мы в ближайшее время направим в Минприроды РФ и возьмем на свой контроль процесс их ликвидации», - заметил Миронов.

«В Архангельской области в настоящее время ситуация со свалками такова: на интерактивную карту жители региона занесли 153 объекта, всего убрано 89 свалок, работа ведется по 65 свалкам. Во многих муниципальных образованиях нет санкционированных полигонов, ТКО придется возить по коммерческий цене за 200-300 км. Как следствие рост несанкционированных свалок, - отметила координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. - И тут возникает вопрос: кто будет убирать эти несанкционированные свалки? Органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления не имеют возможности в полной мере задействовать имеющиеся ресурсы на решение проблем в области обращения с ТКО. Органы местного самоуправления не спешат ликвидировать несанкционированные свалки, т.к. депутаты муниципальных районов, поселений не выделяют средства на эти цели, мотивируя тем, что у органов местного самоуправления нет законных оснований и отсутствуют полномочия».