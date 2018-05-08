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Архангельск: Как открывался Novotel (подробности)

Несмотря на санкции европейские бренды приходят в Архангельск.

 

В День города холдинг «Аквилон Инвест» и группа AccorHotels сделали столице Поморья незабываемый подарок. В Архангельске открылась самая северная в мире гостиница бренда Novotel. Как и планировали – гостиница 4+ открылась на набережной.

 

Здание многофункционального общественно-делового центра DELTA, где расположен отель, построено в рамках комплексной застройки набережной Северной Двины. Это первый за последние 30 лет столь масштабный проект, реализованный в Архангельске. Novotel-Архангельск полностью соответствует современным критериям комфорта. Группа AccorHotels реализовала его совместно холдингом «Аквилон-Инвест». В церемонии открытия приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, главный федеральный инспектор по Архангельской области аппарата полпреда Президента РФ в СЗФО Владимир Иевлев, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, - глава муниципального образования «Город Архангельск» Игорь Годзиш, председатель Архангельской городской Думы, Валентина Сырова, 1-й вице-президент Союза Архитекторов России Олег Рыбин, представитель Группы AccorHotels  – финансовый директор Дэмиен Флози

 

- Гостиничный сервис, со всей атрибутикой – это тоже важнейшая составляющая той самой комфортной городской среды. Очень хорошо, что высокие стандарты Novotel сегодня пришли в Архангельск. Это соответствует статусу и значимости нашего города как столицы Русского Севера, столицы Арктических проектов России. И я уверен, что сегодня холдинг «Аквилон Инвест», группа AccorHotels, все кто принимал решения о строительстве этого объекта, находятся на передовых позициях в развитии нашего региона, и получат все необходимые дивиденды, благодарность и уважение. Я искренне благодарен всем участникам этого проекта. Мы, безусловно будем и дальше взаимодействовать, тем более что у холдинга «Аквилон Инвест» много хороших проектов, а такие настоящие инвесторы всегда получат поддержку от всех уровней власти, в любых начинаниях не смотря ни на что, - отметил губернатор Игорь Орлов.

 

- Открытие самой северной гостиницы европейского бренда Novotel будет способствовать привлечению туристов, деловых партнеров, участников крупных форумов и других мероприятий в наш город. Ведь от того, как гости смогут поработать, отдохнуть, с каким все это комфортом, будет зависеть, вернутся ли они к нам в будущем. Для меня самое приятное, что первые гости отели были мои коллеги – парламентарии из Комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которые провели на дня в Архангельске заседание своего комитета. Насколько я знаю все они остались очень довольными. Открытие отеля очень своевременно, учитывая, что Архангельск уже стал центром проведения международных Арктических форумов, постоянно увеличивается количество культурных и спортивных мероприятий. А все это говорит о завтрашнем дне нашего города, о его безусловных перспективах, - говорит Виктор Новожилов, председатель Архангельского областного Собрания депутатов:

 

- Мы сюда приезжали, смотрели как строился объект. Никаких сомнений не было, что он будет построен качественно и в срок. Для Архангельска создание инфраструктуры гостеприимства одна из первоочередных задач. Огромное спасибо архитекторы, разработавшему этот проект – Михаилу Александровичу Мамошину. Он сделал то, что вызывает в городе множество обсуждений, то, что рождает новые идеи, новые подходы. И люди начинают говорить, что делать дальше, как обустраивать территорию города. И это отвечает вызовам времени. Архангельск должен становиться более удобным для жителей, для гостей, для всех нас. Здесь начинается новый Архангельск, - подчеркнул Игорь Годзиш, глава администрации города Архангельска

 

- Для Архангельска как столицы Арктики, открытие отеля такого уровня значимо и важно. Гостиниц на самом деле много не бывает, и когда в прошлом году мы принимали Арктический форум, была острая проблема с нехваткой мест. А Nоvotel-Архангельск – это новый уровень сервиса, гостиница которая сможет принимать гостей высокого уровня. И само его появление говорит о том, что город развивается, не стоит на месте, - отметила Валентина Сырова, председатель Архангельской городской Думы

 

- Я очень рад,  что сегодня в Архангельске открывается первая гостиница международного бренда и самый северный отель группы AccorHotels в мире. Это событие еще раз подтверждает стремление нашей компании развиваться на российском рынке и вместе с тем способствовать развитию внутреннего, въездного и делового туризма в России. Открытие отеля такого уровня является архитектурным украшением Архангельска, дает городу возможность предоставлять гостям услуги европейского качества, создавать новые рабочие места, и способствует увеличению поступления налогов в казну города и региона. Компания AccorHotels благодарна своему партнеру – строительно-инвестиционному холдингу «Аквилон Инвест» за реализацию столь амбициозного проекта. Мы надеемся, что жители и гости Архангельска по достоинству оценят комфорт и интересный дизайн отеля, а также качество предоставления услуг международного уровня, и профессионализм нашей команды, сказал Дамьен Флози, финансовый директор подразделения AccorHotels в России, Грузии и СНГ

 

- Такой объект, несомненно, должен открываться в самый знаменательный праздник для Архангельска – в День города. Когда мы говорим о таком уровне архитектуры, то это вечный спор – что важнее сущность или связи. Мне кажется что такие объекты как это здание где сегодня открывается Nоvotel-Архангельск, отвечают на этот вопрос очень просто: и то и другое важно.  Когда есть объекты-знаки, объекты – культовые иконы, это как раз говорит о том, что они вытягивают пространство вокруг себя, создают новое пространство. И мне кажется, что появление такого здания на набережной Северной Двины  это очень важный и мощный импульс для города. То, что создал Михаил Мамошин в Архангельске – дорогого стоит. Губернатору и главе города я хочу пожелать: это высший пилотаж работать с инвестором не надеясь на бюджет, которого всегда не хватает, создавая в итоге такие великолепные здания, - уверен Олег Рыбин, вице-президент Союза архитекторов России.

 

- Я не задумываясь принял предложение поработать в Архангельске. И итогам нашего соработничества с холдингом «Аквилон Инвест» стал тот результат, который мы сегодня вам представили. Я хочу выразить признательность Александру Фролову и Александру Рогатых – они очень сильно рисковали, очень много было разных мнений по поводу застройки этого участка набережной. Но основная идея, которая является стержнем проекта – это возвращение центра деловой жизни в это историческое место Архангельска. Мы проектировали объекты с использованием новых геометрических сюжетов, но с опорой на эстетику архитектуры Русского Севера, органично связанную с североевропейской градостроительной традицией. Мы с холдингом «Аквилон Инвест» решили говорить нашим идентичным языком, языком Архангельска как первого порта России, первого окна в Европу. Самое главное в нашей архитектуре – простота, ясность и лаконичность. И я очень хочу, чтобы те замыслы, которые мы прорабатывали – сделать пешеходную новую набережную от кафедрального собора до Красной пристани реализовались не только в зданиях, но и в комплексном благоустройстве, но не в дежурном, а особенном и удивительном, по-настоящему северном облике. Ведь наше будущее – это обращение к традициям наших предков, - сказал Михаил Мамошин, академик архитектуры, автор проекта комплексной застройки набережной Северной Двины в Архангельске

 

- Это был очень амбициозный проект – настолько амбициозный, что многие не верили в его реализацию. Было много сомнений и препятствий, но мы их преодолели и сегодня его важнейшая часть – гостиница Nоvotel-Архангельск официальна открыта. Этот объект очень значим для столицы Поморья и всего региона, ведь во многом впечатление у гостей о нашем городе и области складывается от уровня гостиничного сервиса. И мы стремились сделать так, чтобы нашим гостям хотелось бы сюда вернуться вновь и вновь. Огромное спасибо всей нашей команде, которая вложила душу в этот объект, поблагодарил всех участников проекта Александр Фролов, председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест».

 

Для первых гостей провели экскурсию. В гостинице 89 номеров. Именно в Архангельске компания AccorHotels впервые реализует новую фирменную концепцию оформления номеров Novotel – N-Room. Это номера новой комфортной планировкой и универсальным использованием пространства. Новая комфортная планировка предусматривает универсальное использование пространства. Поэтому все номера — светлые и просторные. Каждый номер снабжён кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Два номера отеля специально оборудованы с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями. 

 

В здании расположен ресторан площадью 400 квадратных метров. В нём будет представлена традиционная поморская и европейская кухни. Многофункциональный зал может быть легко переоборудован для частных и корпоративных мероприятий.

 

Инфраструктура отеля включает два оснащённых конференц-зала вместительностью до 110 человек, современный фитнес-центр с бассейном и круглосуточный бизнес-уголок. К услугам гостей — общий лаундж, бар, Wi-Fi. Здание оснащено современнейшей системой пожаробезопасности. Инфраструктура комплекса может быть использована для проведения мероприятий в соответствии с техническим райдером Служб протокола первых лиц государства.

    

24 июнь 18:10 | : Экономика

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