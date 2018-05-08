Игорь Скубенко: И что у нас с социальными объектами?

Глава Северодвинска Игорь Скубенко и члены регионального отделения партии «Единая Россия» - депутаты городского Совета и областного Собрания - провели выездное заседание в рамках проекта «Программу партии пишем вместе».

23 июня состоится областная партийная конференция, где будет принята программа, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в областное Собрание депутатов. Основной акцент в документе будет сделан на национальные приоритеты, обозначенные в указе Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Кроме этого, в программе найдет отражение опыт реализации муниципалитетами стартовавших ранее социальных партийных проектов.

Вместе с Игорем Скубенко ход работ по строительству жилья и детских садов, благоустройству общественных территорий и развитию спорта оценили председатель Совета депутатов Михаил Старожилов, депутат Михаил Гмырин, а также представители города в областном Собрании: Михаил Голышев, Екатерина Поздеева и Александр Дятлов.

Первая остановка рабочей группы - стадион «Беломорец» - стройплощадка физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. ФОК является последним объектом спортивного кластера на Яграх. Сдача запланирована на декабрь 2018 года.

- На объекте рабочая обстановка, бывают сложности, но администрация города и завод «Звездочка» принимают все меры для того, чтобы он был сдан в срок, - сказал Михаил Гмырин.

Строительство ФОКа - наглядный пример частно-государственного партнерства с привлечением финансовых средств из разных источников.

- «Звёздочка» помогла с подготовкой стройплощадки, проработкой технической документации и сейчас продолжает консультировать подрядчика. Это позволяет оперативно решать все вопросы, поскольку объект сложный и нам необходимо показать, что Северодвинск умеет оперативно и грамотно работать с федеральными средствами, - отметил Михаил Голышев.

Опыт совместной реализации проектов уже стал основой сотрудничества с другим градообразующим предприятием.

- Сегодня мы взаимодействуем с «Севмашем» по возведению бассейна на стадионе «Север». Подписан ряд соглашений, которые позволяют нам поэтапно двигаться вперед, начиная с земельных вопросов, формирования заявок в федеральный бюджет и ведения переговоров с Правительством России по реализации других проектов, которые у нас есть. Надеюсь, совместные усилия принесут результаты аналогичные тем, что мы имеем на острове Ягры, - рассказал Игорь Скубенко.

Следующим объектом внимания рабочей группы стал строящийся на улице Ломоносова социальный дом. Город возводит его на собственные средства. Парламентарии отметили тот факт, что подрядчик опережает график на два месяца, а муниципалитет готов продолжить участие в программе расселения аварийного жилья. Благодаря ей в прошлые годы было построено 13 новых домов, куда переехали жители из более чем 90 ветхих деревянных зданий.

- Мы оптимистично смотрим в будущее, потому что Президент России Владимир Путин сказал, что программа будет продолжена. Северодвинск готов сразу включиться в процесс. В этом году снесем 18 домов и подготовим площадки для нового строительства. С помощью федерального бюджета в ближайшие годы мы сможем закрыть все вопросы по расселению из аварийного жилфонда, - подчеркнул Игорь Скубенко.

На проспекте Труда депутаты познакомились с проектом создания Аллеи молодежи. Напомним, этот объект стал победителем рейтингового голосования по проекту «Формирование городской комфортной среды». Здесь будут проложены велосипедные дорожки, появятся беседки, различные малые архитектурные формы и не только - участок проспекта между улицами Ломоносова и Карла Маркса ждет масштабное преображение.

- Объявлен аукцион, общая стоимость проекта - 43 миллиона рублей. Он будет реализован за два года. Сначала предстоит подготовить территорию: выкорчевать деревья и закупить оборудование, а в следующем году - провести все остальные работы. Самое главное, что территория выбрана горожанами, поэтому на нас, представителях власти, лежит особая ответственность: сделать все красиво и качественно, - сказал Михаил Старожилов.

Финальной точкой маршрута стала площадка в районе АТС на улице Кирилкина, выбранная для детского сада на 280 мест. Объект будет построен на средства федерального, регионального и местного бюджетов. Начальная стоимость контракта - порядка 260 миллионов рублей. В настоящее время объявлен аукцион по выбору подрядчика. Начало работ запланировано на осень. Окончание - в 2019 году.

- Новый детский сад - один из примеров выполнения «майского» Указа, который поставил задачу обеспечить детей в возрасте до 3 лет местами в дошкольных учреждениях. Очень приятно, что местом возведения выбран округ Заозерный, потому что жители неоднократно обращались к нам с просьбами построить его именно здесь. С его появлением семьи работников наших заводов, которых очень много в округе, смогут отвести ребенка в детский сад и спокойно выполнять оборонный заказ Родины, - рассказал Александр Дятлов.

Он добавил, что депутаты готовы оказать администрации необходимую поддержку в реализации аналогичного проекта в районе Старого города.

- Северодвинск - очень показательный пример, потому что это один из крупнейших городов области, а его жители всегда высказывают множество идей по улучшению качества жизни, которые потом применяются и в других муниципалитетах. Уверена, благодаря диалогу с администрацией и жителями мы получим пакет предложений, который найдет отражение в программе партии и в будет реализован нашими депутатами в предстоящие пять лет, - резюмировала Екатерина Поздеева.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)