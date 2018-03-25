Северодвинск напомнит о себе Москве

На оперативном совещании в администрации города глава Северодвинска Игорь Скубенко поручил своим заместителям проинформировать новое Правительство России о приоритетных проектах города корабелов.

- Процесс формирования состава Правительства РФ подходит к завершению, в команде много новых управленцев. Наша задача - вновь обозначить жизненно важные для города направления, особенно те, по которым уже есть поручения Президента РФ, а также руководителей федеральных министерств и ведомств, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Глава Северодвинска напомнил, что в числе ключевых приоритетов - строительство нового ягринского моста, всесезонной дороги в Нёноксу, а также возведение фондохранилища городского краеведческого музея.

По поручению Игоря Скубенко соответствующие письма будут направлены в адрес руководства страны и региона в течение ближайшей недели.