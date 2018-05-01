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Аэропорт "Архангельск" будет красен своей привокзальной площадью

Аэропорт «Архангельск» на сегодняшний день является третьим на Северо-Западе по количеству пассажиров, обслуживаемых в год. Все это стало результатом масштабной модернизации инфраструктуры международного аэропорта, на территории которого появились современные залы ожидания, торговые и сервисные точки, дополнительные кафе. Работают три зала повышенной комфортности, гостиница, грузовой терминал, открыт сервис по обслуживанию пассажиров, имеющих карты Priority Pass, касса аэропорта переведена на круглосуточный режим работы. Приобретена новая аэродромная техника для очистки взлетно-посадочной полосы. Проведены ремонтные работы в служебных помещениях и в технической зоне, организовано видеонаблюдение по всему периметру аэропорта.

В 2018 году планируется завершить обустройство новой вставки между павильонами внутренних и международных линий и провести реконструкцию привокзальной площади. Новое здание и реконструированная привокзальная площадь позволят существенно расширить и сделать более комфортными зоны вылета и прилета пассажиров международных и внутренних авиалиний, улучшить условия для работы пограничных, санитарных и таможенных служб, сделать удобными подъезды и выезды для владельцев личного автотранспорта, такси и рейсовых автобусов.

В целях обеспечения требований транспортной безопасности планируется оптимизировать схему движения автотранспорта: на стоянке у зала повышенной комфортности будет оборудовано 12 парковочных мест, 95 мест появится на парковке у павильона региональных вылетов и 175 парковочных мест для долгосрочного хранения автомобилей. также будут предусмотрены парковочные места для маломобильных граждан. Стоянка автобусов будет расположена справа от павильона региональных вылетов. Благоустройство привокзальной площади завершится в августе.

– На сегодняшний день главная задача – завершить реконструкцию привокзальной площади, – комментирует ход ремонтных работ генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. – Всю реконструкцию мы проводим за счет собственных средств, т.е. за счет прибыли предприятия, а также привлекаем внешних инвесторов. Бюджетные деньги на модернизацию аэропорта не выделяются.

В ходе реконструкции привокзальной площади возникли непредвиденные сложности. Потребовалось время для выяснения, какому ведомству принадлежат подземные коммуникации связи. В аэропорту работает несколько организаций, в том числе ряда силовых ведомств и Министерства обороны. Во избежание повреждения коммуникаций работы были приостановлены. На сегодняшний день площадь подготовлена к асфальтированию. Эти работы начнутся в первой декаде июня. В августе реконструкция будет завершены. На привокзальной площади появятся как платные, так и бесплатные парковки.

 


30 май 10:54 | : Экономика

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