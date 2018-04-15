Не дай бог жить в... . Список самых некомфортных городов России

Многие россияне жалуются на нерешенные проблемы своего города. Финансовый университет при Правительстве РФ, проведя в 2017 году социологические опросы, выяснил, какие российские мегаполисы могут называться самыми неблагополучными по качеству жизни. Бедность в этих городах России граничит с желанием переехать в другой регион.

Портал BASETOP публикует рейтинг самых непригодных для жизни российских городов, основанный на опросах их жителей.

В качестве критериев использовались такие показатели, как:

- уровень медицины и доступность медучреждений и др.;

- удовлетворение состоянием дорог работой общественного транспорта и ГИБДД;

- готовность к переезду из родного города в поисках лучшей жизни;

- состояние жилого фонда, качество работы ЖКХ, уровень благоустройства города и др; - - возможность получить хорошее образование и количество культурных учреждений в городе;

- оценка работы властей города, в том числе восприятие уровня их коррумпированности.



ТОП-10 самых непригодных для жизни городов выглядит так: Махачкала, Волгоград, Тольятти, Астрахань, Омск, Челябинск, Липецк, Ульяновск, Ижевск, Ростов-на-Дону.

Ну, а самыми комфортными названы: Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург и Краснодар.

Москвы, как мы видим, нет… но ведь валят именно туда.

(на фото: главный аутсайдер Махачкала... и похуже видали)