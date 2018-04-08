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Константин Щемелинин: Рост нефтяных цен - хорошо или плохо для России

Цены на нефть в последнее время стали расти — они уже перевалили за 75 USD/баррель и стремятся выше. Анализ показывает, что следующим уровнем является цена в 85 USD/баррель. 

Хорошо ли это для России или плохо? 

В краткосрочной перспективе — этот рост цен на нефть не просто хорошо, а прямо-таки прекрасно! С дорогой нефтью бюджет РФ становится профицитным, резервы наполняются, появляются деньги на масштабный рост зарплат у бюджетников и пенсий у пенсионеров — что еще надо? 

Деньги есть, и денег много! 

Возникает вопрос — а может ли быть курс рубля равен по 30-35 за USD? 

Если цена на нефть будет выше 80 USD/баррель в течение пары лет, то да, возможен, но пары лет у нефти нет! 

США начали процесс реиндустриализации, то есть процесс возвращения предприятий в Америку, а достаточно дорогой доллар помогает этому процессу. И тут — нефть по 80, с риском получить нефть по 100 USD/баррель! Так в США никаких денег не хватит! Чем дешевле нефть, тем дешевле энергия, тем ниже затраты на производство — а Америке нужны низкие затраты, чтобы бизнесменам было выгодно создавать новые предприятия именно в США. 

У Америки есть мощная индустрия по добыче сланцевой нефти — именно это отрасль промышленности, вполне вероятно, сможет опустить цены на нефть до 40-60 USD/баррель. Помочь американским сланцевикам могут страны-экспортеры нефти из Персидского залива: США вместе с ними борются против Ирана, а значит, союзнику надо помочь. 

Мы уже видим основу для того, что цены на нефть упадут: 

1) Сланцевая отрасль США наращивает добычу рекордными темпами. 

2) Саудовская Аравия завила, что готова компенсировать недостаток нефти на мировом рынке из-за антииранских санкций. 

Но есть еще один риск, о котором все забывают: пик цены на нефть в 140 USD/баррель был летом 2008 года — перед самым мировым кризисом! И цена на нефть тогда росла очень быстрыми темпами! Так что не будет удивительным, когда нынешний резкий рост цены на нефть, приведет к обвалу уже этой осенью! В 2008 году из-за кризиса цена на нефть рухнула в 2,5 раза — если рынки рухнут, то будущей зимой мы можем увидеть цены порядка 30-40 USD/баррель! 

А что же Россия? Россия, ученые которой в 1950-х годах изобрели технологии сланцевого бурения? 

А для России будущее приготовило еще один риск — нефтяное эмбарго со стороны США. Пока цены на нефть были низкими, Америка не применяла этого инструмента, потому что в РФ итак было мало денег; однако, во время высоких цен на нефть, введение нефтяного эмбарго против России станет очень вероятным. 

Такие вот процессы запускают рост цен на нефть, обоснованный всего лишь паникой из-за возможных путей развития конфликта между США и Ираном.

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт

11 май 15:10 | : Экономика

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