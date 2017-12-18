Лотерея для гастарбайтеров. Россия хочет завести свою Green Card

Летом прошлого года президент Трамп ошарашил тех неамериканцев, что мечтали таковыми стать без серьёзных на то оснований. Ведь проникнуть на территорию США не очень и сложно, главное - там зацепиться. Если вы не имеете в этой стране эмигрантов близких родственных связей, не обладаете дефицитной профессией, не являетесь выдающимся специалистом в области науки-культуры-спорта, и на родине вас не притесняют так, что боязно за вашу жизнь (статус политбеженца), остаётся лотерея Green Card.

Чистая фортуна - в анкете на участие не надо указывать подробности биографии и приобретённых за годы жизни навыков, у вас даже не спросят про уровень знания языка. Если выпало, то выпало - вот оно, истинное воплощение Великой Американской Мечты.

Так вот, новый американский президент, которого некоторые обвиняют в управлении огромной страной как своей собственной частной фирмой, решил прикрыть эту лазейку. Президент США Дональд Трамп представил законопроект RAISE (Подъем), ужесточающий правила для иммигрантов. В частности, он предусматривает отказ Вашингтона от визовой лотереи Green Card ("зеленая карта"), по которой мигранты могут получить вид на жительство в США… Вместо этой халявы, которая, если говорить честно, поддерживала достаточно сомнительный баланс расово-этнического разнообразия американского народа, предлагается ввести конкурсную систему отбора, при которой больше шансов получить вид на жительство будет у людей с высоким уровнем образования, знающих английский язык и способных претендовать на высококвалифицированные рабочие места, а также быть финансово независимыми от государства, что позволит снизить нагрузку на американских налогоплательщиков.

По всем понятиям, автор должен протестовать… однако я понимаю старину Дональда, который хочет видеть в своей стране больше одухотворённых лиц, а не бери больше, кидай дальше.

Ну, а чем мы не Америка, задумались в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина. Нам тоже своя лотерея нужна! Иначе кидать дальше некому будет, да и вообще демографическая жо… пардон, яма.

Тут я волей-неволей начинаю вспоминать советские времена. Вроде бы единая страна, где звание гражданина Советского Союза должно было перекрывать пятый пункт паспорта (национальность). Особенно, когда открылся олимпийский лимит. Людей на строительство требовалось гораздо больше, чем в милицию. Как туда попасть? Самый простой путь – через армию, а все стройбаты больше чем наполовину были укомплектованы призывниками из Средней Азии.

Но! Ко мне с просьбой написать характеристику подходил наш повар Искандер Исмаилов, который совсем не хотел возвращаться в родной Янгиюль, где его с нетерпением ожидала невеста… скажем так – сомнительных внешних данных. Написал, пошёл за подписью к замполиту. Так он завернул. Вполголоса объяснил, что есть прямое указание не наводнять столицу родного государства нацменами (лицами неславянских национальностей). Добро бы был уникальный штукатур… а так - у нас повара из Воронежа в очередь встают!

Впрочем, не всем давали такой решительный от ворот поворот, на олимпийских стройках звучала и узбекская, и таджикская речь. Но я не могу сказать, что после 1980 года взгляд моего родного города стал более раскосым. Поработали, заработали… и уезжали. Потому что не прижились. Потому что не было таких больших диаспор, как сейчас. Потому что не с кем было дружить и не на ком жениться.

Вал с Кавказа и из Азии начался после распада СССР. Когда стало наглядно ясно, кто кого кормил и подтягивал до своего уровня. Тем, кто захотел политической независимости, приходилось смириться с зависимостью экономической – ряд новообразованных стран живет, в основном, с переводов своих гастарбайтеров. Конечно, их больше в мегаполисах, где крутятся большие деньги. А раз деньги большие, значит коренные жители брезгуют чёрной работой. В Москве, например, работа дворника давно стала национальным таджикским ремеслом (а когда-то была татарским). Кстати, вы знаете хоть одного таджикского кинорежиссёра, временно взявшего в руки метлу и лопату? Я тоже нет.

Так в крупных российских городах стали появляться национальные анклавы по типу Чайна-таунов. Не то чтобы сами отстраивали себе микрорайоны, до этого пока не дошло. Но вот пример дома моей матушки в Орехово-Борисово - он наполовину, если не больше, азербайджанский. Всё потому, что раньше рядом располагался большой вещевой рынок, контролируемый именно этой диаспорой. Вот и скупали (или ещё как) квартиры поближе к месту работы. Кстати, вы встречали азербайджанского генетика, временно торгующего джинсами на рынке? Я таких только в сериалах видел.

Между тем, в докладе Центра Кудрина прописано, что в условиях сокращения трудоспособного населения (общая убыль до 2030 года составит от 11 млн до 13 млн человек) российский рынок труда не сможет обойтись без иностранной трудовой миграции. Естественная убыль населения за 11 месяцев 2017 года составила 122 тыс. человек, следует из последних данных Росстата. По прогнозу ведомства, убыль будет нарастать и с 2025 года превысит 400 тыс. человек.

То есть, речь идёт всё-таки о компенсации потери населения. Пока с временной экономической точки зрения, но она естественным образом перетечёт в постоянную политическую. Нет, я пока не пророчу, что где-нибудь к 2050 году на президентских выборах в РФ серьёзную конкуренцию кандидату Путину составит кандидат по имени Махмуд. Но в докладе приводится пример российской периферии, которая пустеет на полмиллиона человек в год, и в идеальном варианте эти пустоты должны заполнить трудовые мигранты.

Так вот, никогда этого не будет, что видно по Архангельску. Из-за одной только разницы в доходах всеми конечностями будут цепляться за Москву-Питер-Екатеринбург. Лотерея же по типу американской Green Card откроет им доступ в любой город России. И в Москве туркменский разнорабочий заменит уехавшего на Запад программиста… как вам такое демографическое замещение?

А вот пункт, который меня буквально растрогал своей непосредственностью и прекраснодушием - Для привлечения зарубежных профессионалов нужно облегчить для них вход на российский рынок труда, утверждает заведующая центром качественных исследований социальной политики ВШЭ, соавтор доклада Екатерина Деминцева. Например, следует создать систему рабочих виз, дающих право на временный въезд в страну при наличии приглашения от работодателя, а также рабочих карт, ускоряющих получение разрешения на работу и вида на жительство. Введение лотерейной системы по аналогии с американской Green card и европейской Blue card будет способствовать росту квалифицированной миграции.



Знаете, я еще в школе, наслушавшись от родителей историй и про их отъезжающих коллег, и об оставшихся на Западе после заграничных гастролей, стал задумываться – а почему к нам не бегут их коммунисты? Впрочем, и бежать-то особо не надо, у них там всегда был свободный выезд, это наши могли не пустить. Выходило, уж простите, не в пользу СССР. Доктор Хайдер и тот заехал к нам только отъесться после голодовки. Да и сейчас по телевизору нам лишь изредка рассказывают трогательные, но единичные истории любви американских фермеров к русским пейзанкам.

Увы, экономику на чувствах не построишь…