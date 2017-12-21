Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Но причем здесь кино Цекало?! "Вольное дело" докопалось, кому принадлежит Архангельский тралфлот

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера» при помощи программы «Контр-фокус» провел расследование – кому реально принадлежит Архангельский тралфлот. И вот, что выяснилось:

ОАО «Архангельский траловый флот» (далее — АТФ) образовано 14 октября 2004 года. Адрес: пр. Ленинградский, 340.

Уставной капитал — 1 531 898 300 руб.

Генеральный директор — Алексей Заплатин. Он же — экс-главный директор ООО «СЗРК-Мурманск» и ООО «Баренц-Нева».

У АТФ есть три акционера: ООО «Вирма», ООО «Рк „Вирма“ и министерство имущества Архангельской области.

По данным „Контур.Фокуса“, конечными бенефициарами (предположительно) являются Дмитрий Озерский, Геннадий и Марина Миргородские и Игорь Зубарев. Судя по всему, этот квартет связан между собой деятельностью по другим различным компаниям.

Так, например, Миргородский Геннадий является учредителем: ООО „Карибские острова“ (регистрация в Питере), ООО „Фиш энд чипс“ (директор Миргородская Нина — вероятно, член семьи), ООО „Пи эм ай бар“, ООО „Дьюти фри продакшнс“, ООО „Крабʼс фильм“ (в учредителях Александр Цекало) и ООО „Дир“.

Но самое главное, что Озерский и Миргородские входят в число учредителей того самого ООО „Вирма“, зарегистрированного в Республике Карелия, город Петрозаводск, по адресу: ул. Дзержинского (Центр Р‑Н), оф 59.

Они же вместе с ООО „Вирма“ учредили и ООО „СЗРК-Мурманск“. Директор — Владимир Журавлев. Ранее это место занимал нынешний директор АТФ — Алексей Заплатин.

Что касается самого АТФ, то он учредил:

ОАО „Грумант Флот“ (Архангельск, Талажское шоссе, 45, оф. 12). Последний баланс — жесткий минус. Директор — Александр Антипин (он же — директор в ООО „Ягры“). Конечные бенефициары (предположительно): Антипина Ольга, Антипин Леонид, Антипин Александр, Антипина Анна, Озерский Дмитрий, Миргородские Геннадий и Мария и Зубарев Игорь;

Этот же Антипин — это ещё и ООО „Ягры“, где он гендиректор, а в учредителях целый прайд Антипиных:

Антипин Александр Павлович

Антипина Анна Александровна

Антипин Леонид Александрович

Антипина Ольга Александровна

Он же — ООО „ПОМОР СИФУД“. Любопытная контора — это бывший небезызвестный в определенных кругах „Комсерв фиш“, прекративший деятельность в связи с ликвидацией юридического лица (последняя отчетность показала обвал выручки и падение прибыли). Особенно впечатляет падение выручки по сравнению с 2013-м годом — в 39 раз. Ощущение, что фирму слили и сделали новую.

Весьма любопытная деталь. В том же офисе на талажском 45 была зарегистрированна ещё одна фирма с таким же названием и в хозяевах с тем же Антипиным — ЗАО Комсерв фиш. Она при загадочных обстоятельствах прекратила деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования).

Но вернемся к тралфлоту. АТФ ещё учредило не мало заслуживающего внимания. Конец у остальных детищ — печальный

ЗАО „Соловки“ (Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2). Директорствовал Александр Старостин. Прекратило деятельность в марте 2011-го.

Предположительно конечными бенефициарами являлись все те же: Озерский, Миргородские и Зубарев;

ООО „Рыбные продукты“ (Северодвинск, ул. Железнодорожная, 39 А). Директором был Валерий Орехов.

Там такой же конец был, как и у фирм Антипина — падение резкое выручки — в 69 раз, и прекращение деятельности в связи с ликвидацией.

Ясное дело — дело мутное. Рыбное…

Контур-Фокус в разделе „связи“ чётко показывает все концы, входы и входы схем рыбной группы предпринимателей, которые завладели Архангельским тралфлотом.

ООО „Вирма“ 

Преемники:

ООО „Беломорское“

ООО „Балтийское“

Директор:

Смарагдин Кирилл Валерьевич

Озерский, Миргородская, Миргородский

ООО „Аква-Капитал“

ООО Северо-западная краболовная компания

ООО „Северо-западная крабовая компания“ (бывший ООО „Форпост“)

ООО „РК ‚Вирма‘ (с ней что-то совсем интересное происходит, требующее пристального внимания) — находится в процессе реорганизации в форме выделения с октября 2017 года.

И на этой же фирме висит залог доли. Аж по 2023 год. Залогодержатель: ПАО ‚Сбербанк России‘.

Таких залогов 5. Знают ли в Сбербанке, что фирма (как бы помягче выразиться) ВЫДЕЛЯЕТСЯ и РЕОРГАНИЗУЕТСЯ.

Это ж так нынче можно в России — назанимать и слиться. Вот и олигарх Иванов в истории Вельской птицефабрики не даст соврать.

Вообще все эти ‚Вирмы‘ завладевшие Архангельским тралфлотом — это ничто иное в прошлом — Сельскохозяйственный производственный кооператив ‚Рыболовецкий колхоз ‚Вирма‘. Он прекратил деятельность после реорганизации в форме преобразования).

Этот бедный в полном смысле слова рыбакколхоз ещё потом 8 раз как тайскую девку переименовывали. СПК ‚Рыболовецкий Колхоз ‚Вирма‘, ООО ‚Северо-Западная РыбоПК‘, ООО ‚Баренц Рыбак‘ и так далее…

Родные гендиректору АТФ Заплатину всяческие юрлица с названиями ‚СЗРК-Мурманск‘.

Через ту же урожденную колхозницей ‚Вирму‘ АТФ-овские боссы рыбной группы связаны с ООО ‚Новая Аляска Волхов‘. С регистрацией далеко от морей и алясок — в Великом Новгороде в одном месте с рыбными фирмами ‚А Эсперсен‘ и скончавшейся в муках ООО-шкой ‚Фрегат‘.

В простой Архангельской комнатушке (ВНИМАНИЮ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ — АДРЕС ВЕРОЯТНО ЛИПОВЫЙ) гражданкой Любовой зарегистрировано ООО ‚Вирма инвест‘. Вроде фигня, но смущает оборот кухонной фирмы гражданки Любовой. 558 миллонов.

Вирма Инвест — это судя по всему трейдер тех всех вирм.

Ещё Вирма учредила в Мурманске ООО ППК.

Смущает в этих схемах большое количество фирм, которые занимаются лишь консультированием по рыбе. Понятно, что дело консультирования хитрое и российский опыт подсказывает, что именно таким способом и из-под налогообложения выводятся суммы и прячутся прибыли от взгляда акйционеров. Таким способом часто сливаются фирмы от кредиторов. Удобно — проконсультировал. И сказке конец. А кто схавал — молодец.

Как это у рыбников АТФ — покажет время. Но там надо внимательно присмотреться к НП СЗРК и к НО ‚СРПС‘.

А ещё все эти Озерские, Миргородские хранят в себе тайну кладбища рыбных фирм — их с десяток (Атлантика, Коммодор, Беломорское и тому подобное), которые просто почили в рыбном обозе семей фиш-боссов.

И последнее…

По данным Контур Фокус, у АТФ в ходе плановой проверки Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе выявила нарушения трудового законодательства. Что позволяет усомниться в декламируемой социальной ответственности нового руководства.

Так же заслуживает внимание выявленные Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения, переработки, перевозки и реализации продуктов.

Претензий и нарушений масса. Так ещё и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области неоднократно проводило проверки по ранее выявленным предписаниям и обнаруживало, что предписания не выполнены.

Но больше всего нарушений и претензий со стороны Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — 27 нарушений выявлено только в ходе одной проверки. И все серьезные. И таких проверок было три и каждая из трех — 27 нарушений.

О том, насколько актуально в названии тралфлота прилагательное Архангельский, вы можете судить сами…

31 январь 12:18 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20