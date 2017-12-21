Но причем здесь кино Цекало?! "Вольное дело" докопалось, кому принадлежит Архангельский тралфлот

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера» при помощи программы «Контр-фокус» провел расследование – кому реально принадлежит Архангельский тралфлот. И вот, что выяснилось:

ОАО «Архангельский траловый флот» (далее — АТФ) образовано 14 октября 2004 года. Адрес: пр. Ленинградский, 340.

Уставной капитал — 1 531 898 300 руб.

Генеральный директор — Алексей Заплатин. Он же — экс-главный директор ООО «СЗРК-Мурманск» и ООО «Баренц-Нева».

У АТФ есть три акционера: ООО «Вирма», ООО «Рк „Вирма“ и министерство имущества Архангельской области.

По данным „Контур.Фокуса“, конечными бенефициарами (предположительно) являются Дмитрий Озерский, Геннадий и Марина Миргородские и Игорь Зубарев. Судя по всему, этот квартет связан между собой деятельностью по другим различным компаниям.

Так, например, Миргородский Геннадий является учредителем: ООО „Карибские острова“ (регистрация в Питере), ООО „Фиш энд чипс“ (директор Миргородская Нина — вероятно, член семьи), ООО „Пи эм ай бар“, ООО „Дьюти фри продакшнс“, ООО „Крабʼс фильм“ (в учредителях Александр Цекало) и ООО „Дир“.

Но самое главное, что Озерский и Миргородские входят в число учредителей того самого ООО „Вирма“, зарегистрированного в Республике Карелия, город Петрозаводск, по адресу: ул. Дзержинского (Центр Р‑Н), оф 59.

Они же вместе с ООО „Вирма“ учредили и ООО „СЗРК-Мурманск“. Директор — Владимир Журавлев. Ранее это место занимал нынешний директор АТФ — Алексей Заплатин.

Что касается самого АТФ, то он учредил:

ОАО „Грумант Флот“ (Архангельск, Талажское шоссе, 45, оф. 12). Последний баланс — жесткий минус. Директор — Александр Антипин (он же — директор в ООО „Ягры“). Конечные бенефициары (предположительно): Антипина Ольга, Антипин Леонид, Антипин Александр, Антипина Анна, Озерский Дмитрий, Миргородские Геннадий и Мария и Зубарев Игорь;

Этот же Антипин — это ещё и ООО „Ягры“, где он гендиректор, а в учредителях целый прайд Антипиных:

Антипин Александр Павлович

Антипина Анна Александровна

Антипин Леонид Александрович

Антипина Ольга Александровна

Он же — ООО „ПОМОР СИФУД“. Любопытная контора — это бывший небезызвестный в определенных кругах „Комсерв фиш“, прекративший деятельность в связи с ликвидацией юридического лица (последняя отчетность показала обвал выручки и падение прибыли). Особенно впечатляет падение выручки по сравнению с 2013-м годом — в 39 раз. Ощущение, что фирму слили и сделали новую.

Весьма любопытная деталь. В том же офисе на талажском 45 была зарегистрированна ещё одна фирма с таким же названием и в хозяевах с тем же Антипиным — ЗАО Комсерв фиш. Она при загадочных обстоятельствах прекратила деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования).

Но вернемся к тралфлоту. АТФ ещё учредило не мало заслуживающего внимания. Конец у остальных детищ — печальный

ЗАО „Соловки“ (Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2). Директорствовал Александр Старостин. Прекратило деятельность в марте 2011-го.

Предположительно конечными бенефициарами являлись все те же: Озерский, Миргородские и Зубарев;

ООО „Рыбные продукты“ (Северодвинск, ул. Железнодорожная, 39 А). Директором был Валерий Орехов.

Там такой же конец был, как и у фирм Антипина — падение резкое выручки — в 69 раз, и прекращение деятельности в связи с ликвидацией.

Ясное дело — дело мутное. Рыбное…

Контур-Фокус в разделе „связи“ чётко показывает все концы, входы и входы схем рыбной группы предпринимателей, которые завладели Архангельским тралфлотом.

ООО „Вирма“

Преемники:

ООО „Беломорское“

ООО „Балтийское“

Директор:

Смарагдин Кирилл Валерьевич

Озерский, Миргородская, Миргородский

ООО „Аква-Капитал“

ООО Северо-западная краболовная компания

ООО „Северо-западная крабовая компания“ (бывший ООО „Форпост“)

ООО „РК ‚Вирма‘ (с ней что-то совсем интересное происходит, требующее пристального внимания) — находится в процессе реорганизации в форме выделения с октября 2017 года.

И на этой же фирме висит залог доли. Аж по 2023 год. Залогодержатель: ПАО ‚Сбербанк России‘.

Таких залогов 5. Знают ли в Сбербанке, что фирма (как бы помягче выразиться) ВЫДЕЛЯЕТСЯ и РЕОРГАНИЗУЕТСЯ.

Это ж так нынче можно в России — назанимать и слиться. Вот и олигарх Иванов в истории Вельской птицефабрики не даст соврать.

Вообще все эти ‚Вирмы‘ завладевшие Архангельским тралфлотом — это ничто иное в прошлом — Сельскохозяйственный производственный кооператив ‚Рыболовецкий колхоз ‚Вирма‘. Он прекратил деятельность после реорганизации в форме преобразования).

Этот бедный в полном смысле слова рыбакколхоз ещё потом 8 раз как тайскую девку переименовывали. СПК ‚Рыболовецкий Колхоз ‚Вирма‘, ООО ‚Северо-Западная РыбоПК‘, ООО ‚Баренц Рыбак‘ и так далее…

Родные гендиректору АТФ Заплатину всяческие юрлица с названиями ‚СЗРК-Мурманск‘.

Через ту же урожденную колхозницей ‚Вирму‘ АТФ-овские боссы рыбной группы связаны с ООО ‚Новая Аляска Волхов‘. С регистрацией далеко от морей и алясок — в Великом Новгороде в одном месте с рыбными фирмами ‚А Эсперсен‘ и скончавшейся в муках ООО-шкой ‚Фрегат‘.

В простой Архангельской комнатушке (ВНИМАНИЮ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ — АДРЕС ВЕРОЯТНО ЛИПОВЫЙ) гражданкой Любовой зарегистрировано ООО ‚Вирма инвест‘. Вроде фигня, но смущает оборот кухонной фирмы гражданки Любовой. 558 миллонов.

Вирма Инвест — это судя по всему трейдер тех всех вирм.

Ещё Вирма учредила в Мурманске ООО ППК.

Смущает в этих схемах большое количество фирм, которые занимаются лишь консультированием по рыбе. Понятно, что дело консультирования хитрое и российский опыт подсказывает, что именно таким способом и из-под налогообложения выводятся суммы и прячутся прибыли от взгляда акйционеров. Таким способом часто сливаются фирмы от кредиторов. Удобно — проконсультировал. И сказке конец. А кто схавал — молодец.

Как это у рыбников АТФ — покажет время. Но там надо внимательно присмотреться к НП СЗРК и к НО ‚СРПС‘.

А ещё все эти Озерские, Миргородские хранят в себе тайну кладбища рыбных фирм — их с десяток (Атлантика, Коммодор, Беломорское и тому подобное), которые просто почили в рыбном обозе семей фиш-боссов.

И последнее…

По данным Контур Фокус, у АТФ в ходе плановой проверки Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе выявила нарушения трудового законодательства. Что позволяет усомниться в декламируемой социальной ответственности нового руководства.

Так же заслуживает внимание выявленные Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения, переработки, перевозки и реализации продуктов.

Претензий и нарушений масса. Так ещё и Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области неоднократно проводило проверки по ранее выявленным предписаниям и обнаруживало, что предписания не выполнены.

Но больше всего нарушений и претензий со стороны Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — 27 нарушений выявлено только в ходе одной проверки. И все серьезные. И таких проверок было три и каждая из трех — 27 нарушений.

О том, насколько актуально в названии тралфлота прилагательное Архангельский, вы можете судить сами…