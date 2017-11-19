В АГД сменилось начальство. Что ждать сотрудникам?

По имеющейся информации, 15 января сего года в компании «Архангельскгеологодобыча» произошла окончательная смена руководства.

Вот, что об этом пишет участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода:

Ранее, купившая АГД группа ВТБ — за 350 миллионов долларов — продала Алросе АГД с наваром. Говорят о сумме в 1,5 миллиарда долларов…

В АГД прибыло новое руководство. В виде некоего «бывшего работника ФСБ», ранее «торговал вином во Франции»…

Вместе с ним прибыла и вся его группа менеджеров.

Сегодня АГД уже начали «расчехлять». В кабинетах АГД — отожравшийся на наших алмазах — народец тихо завыл…

Отметим, что ранее в разговорах с редакцией ИА RUSNORD сотрудники вышеназванной компании высказывали надежду, что беды обойдут АГД стороной, так как у нее хорошая аура и, несмотря на все перипетии в руководстве, никаких массовых увольнений не происходило.

(фото с сайта Регион29)