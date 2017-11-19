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Северодвинцы сами могут выбрать территории под благоустройство

13 января в городе корабелов состоялась презентация пунктов сбора предложений жителей касательно территорий для благоустройства в 2018 году по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Центральном универмаге и «Сити» сделать выбор приглашал медведь - волонтёр Молодёжного центра, облачённый в ростовую куклу. Уже в первые 20 минут работы пунктов своё мнение высказали полтора десятка горожан.

- Если в 2017 году самые посещаемые территории предлагали для благоустройства общественные организации в рамках заявочной кампании, то сейчас выбор делают все, кому уже исполнилось 14 лет, - рассказала исполняющая обязанности начальника отдела жилищного хозяйства комитета ЖКХ, транспорта и связи Надежда Бовина.

Она добавила, что выемка бланков из урн и подсчёт голосов будет производиться еженедельно. Результаты будут публиковаться на сайте администрации Северодвинска и в группе социальной сети «ВКонтакте».

До 10 февраля горожанам предстоит выбрать одно из 14 мест: пляжная зона вдоль берега Белого моря на Яграх, сквер аллеи Молодёжи на проспекте Труда, сквер у часовни Александра Невского, озеро Чаячье, сосновый бор и Воинский мемориальный комплекс на Яграх, сквер ветеранов, привокзальная площадь, улица и площадь Ломоносова, приморский парк, набережная имени А.Ф. Зрячева, парк культуры и отдыха, зелёная зона у ФОК «Звёздочка» (улица Мира, 11-А).
18 марта состоится рейтинговое голосование. В бюллетенях будут обозначены две территории, набравшие наибольшее число голосов в результате предварительного отбора. Нужно будет выбрать одну.

Напомним, что кроме ЦУМа и «Сити», пункты открылись в магазинах «Пять шагов» на улицах Ломоносова, 118 и Лебедева, 8, а также в НТЦ «Звёздочка» на Яграх. Время их работы - с 16:00 до 19:00.

Проголосовать также можно в Центре культуры и общественных мероприятий (улица Бойчука, 2, фойе третьего этажа), в комитете ЖКХ, транспорта и связи (улица Индустриальная, 57-А, кабинет 211) с 9:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

15 январь 12:01 | : Экономика

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