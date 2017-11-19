PRIORITY PASS в аэропорту «Архангельск»

26 декабря 2017 года, в преддверии Нового года, в аэропорту «Архангельск» состоялось открытие нового сервиса для пассажиров, имеющих карты PRIORITY PASS.

Это долгожданный подарок для пассажиров – жителей Поморья и гостей региона.

- Аэропорт «Архангельск» динамично меняется. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить оптимальные условия для пассажиров разных классов обслуживания, делаем все необходимое, чтобы северяне путешествовали с удовольствием. В аэропорту открыто несколько залов повышенного комфортности для вылетающих пассажиров, появились новые уютные кафе. Мы хотим, чтобы жители Поморья гордились своим аэропортом и возвращались домой с радостью, - прокомментировал событие генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвелович Петросян.

Первым обслуженным пассажиром по карте PRIORITY PASS стал Роман Андреевич Сорокин, молодой предприниматель из Архангельска.

- Здорово, что такой сервис появился. Я часто летаю, во многих ведущих аэропортах России такой сервис есть. Рад за наш город и аэропорт, - поделился впечатлением часто летающий пассажир.

Зал обслуживания пассажиров PRIRITY PASS начал работу в тестовом режиме в павильоне региональных вылетов на 1 этаже в кафе SKY LOUNGE. В ближайшее время аналогичный сервис появится в зале повышенной комфортности в здании международных вылетов (сервис также будет ориентирован на региональные вылеты). Дополнительную информацию можно узнать у агентов Службы организации перевозок или по телефону начальника смены (круглосуточно) +7 8182 63-13-19.