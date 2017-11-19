В нужное МО из Архангельска по воздуху. "Оборонлогистика" доставит на Новую Землю

Снова возобновлено сообщение по воздуху из Архангельска с самым маленьким МО региона (но дающим самые высокие проценты как явки, так и голосования за нужного кандидата – Новой Землей.

Так как подобные рейсы коммерчески невыгодны, исполняет их компания «Оборонлогистика» в рамках выполнения соглашений между ней и правительством Архангельской области.



Рейсы, на которых в этот кусочек Арктики доставляются не только люди, но и почта, и гражданские грузы, выполняются пока производится на АН-24. Впрочем, есть надежда на замену их на самолеты более высокого класса.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов:

- На Новую Землю начали летать. Мы очень рассчитываем, что мы все-таки дожмем ситуацию с более современными самолетами. Ан-24 - это достаточно устаревшее судно, мы рассчитываем, что "Оборонлогистика" нам сможет представить более современные суда. (tass)

