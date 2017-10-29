На северодвинских Яграх начинается строительство ФОКа

Глава Северодвинска Игорь Скубенко провёл рабочую встречу с генеральным директором строительно-монтажного треста № 5 Сергеем Дороховым. Компания выиграла аукцион на возведение ФОКа.

Предприятие будет работать по готовому проекту. Через год рядом с ледовой ареной должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом на первом этаже. На втором - разместятся тренажёрный зал, помещение для занятий аэробикой, комнаты инструкторов, раздевалки с душевыми и санузлами, а также буфет. В ФОКе можно будет проводить соревнования и тренировки, заниматься физической культурой и оздоровлением.

- Мы готовы доставить на объект технику и обеспечить запас материалов. У нас есть надёжные поставщики и подрядчики. У фирмы имеется опыт возведения объектов капитального строительства. В частности, мы работали на алмазном месторождении имени Владимира Гриба, - рассказал Сергей Дорохов.

Он обратился к ягринцам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, неизбежно сопровождающим любое строительство.

- Сейчас очень ответственный момент. Я дал поручения профильным подразделениям администрации оказывать вам активное содействие. Этот комплекс очень важен для нашего города, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Он добавил, что финансирование строительства ведётся из бюджетов трёх уровней: федерального, областного и местного.

(по материалам пресс-службы северодвинской горадминистрации)