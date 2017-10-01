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Пенсионеры Архангельской области получат прибавку. Но не все

Увы, денег добавят только неработающим бедолагам, чьи ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума по их региону, а у субъекта для этого денег нет.

Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев, традиционно выступающий в предновогодние дни в роли Деда Мороза.

На пенсионеров у государства нашлось 7.085 млрд. рублей.

Они будут распределены между 13 регионами: Республиками Коми и Якутии; Камчатским, Приморским и Хабаровским краями; Архангельской, Магаданской, Московской, Мурманской и Сахалинской областями; Еврейской автономной областью, Ненецким автономным округом и Чукоткой.

Всего будет осчастливлено 424.6 человек.

Средний размер доплат будет колебаться от 2351,4 до 8414,2 рублей. Московская область получит больше всего средств (более 1,5 млрд рублей). Республика Саха оказалась на втором месте (более 1,4 млрд).

Напомним, что сегодня Медведев уже подписал бумагу, по которой агропром Архангельской области смеет рассчитывать на компенсацию потерю своего сельского хозяйства от холодного лета.   

19 декабрь 14:23 | : Экономика

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