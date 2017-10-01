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А денег-то и нет. Железнодорожники собираются положить "Белкомур" в долгий ящик

«Российские железные дороги» настаивают на переносе сроков строительства «Белкомура».

Об это издательству «Коммерсант» сообщили источники, близкие к руководству естественного монополиста.

Судя по настроениям железнодорожников, сроки реализации проекта, на который так рассчитывала Архангельская область (даст толчок к развитию глубоководного морского порта «Архангельск» с соответствующей инфраструктурой), отодвигаются на 2025 год.

Всё, как обычно, упирается в деньги. РЖД настаивает на оптимизации условий финансирования. Напомним, что в этом случае президент Путин рассчитывал на инфраструктурную ипотеку, а Республика Коми собиралась пустить с молотка значительную часть своего пакета акций.

Что именно не устраивает железнодорожников? перенаправление грузов на «Белкомур» в ближайшие 30 лет приведет к снижению доходов монополии на сумму более 500 млрд руб. К 2035 году грузопоток южного звена «Белкомура» (Сыктывкар — Пермь) может составить 37,2 млн т, северного звена (Архангельск — Сыктывкар) — 52 млн т.

Напомним суть проекта. «Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — железнодорожная магистраль с сообщением Архангельск — Сыктывкар — Пермь (Соликамск). Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал и Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию, и позволит рассматривать организацию внутренних и международных перевозок с использованием нескольких видов транспорта.

 

19 декабрь 11:25 | : Экономика / Скандалы

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