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"Как их только администрация принимает!". Качество социальных домов в поселке Коноша

В социальных сетях появилось письмо о том, дома какого качества постройки сдаются в Коноше по программе расселения:

Добрый вечер!

Хочу попросить помощи! Не знаю куда обращаться, жаловать и вообще, что делать в такой ситуации.

Моя мама, проживающая в п. Коноша Архангельской области в пятницу, получила ключи от новой квартиры в новом доме по программе расселения ветхого жилья. Состояние данной квартиры пугающее, не знаю, как такие дома принимает администрация, и не могу представить, как моя мама будет туда въезжать.

В полу дыра в подвал (квартира на 1 этаже), линолеум накидан кусками и запачкан в чем-то несмываемом. Возле окон дыры, обои тоже все запачканы, кругом все сырое, в комнате торчат крепления, на которых висит водонагреватель в ванной и т.д.

Понимаю, что материалы используют самые дешёвые, но по человечески-то сделать можно!

*Извиняюсь за качество фото, это самое лучшее что мама отправила)

Натали Новосёлова

Наблюдатели отмечают, что как раз вчера в программе «Вести Поморья» расхваливалась именно эта новостройка…

 "Как их только администрация принимает!". Качество социальных домов в поселке Коноша

"Как их только администрация принимает!". Качество социальных домов в поселке Коноша

"Как их только администрация принимает!". Качество социальных домов в поселке Коноша
"Как их только администрация принимает!". Качество социальных домов в поселке Коноша

"Как их только администрация принимает!". Качество социальных домов в поселке Коноша

11 октябрь 08:11 | : Экономика / Скандалы

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