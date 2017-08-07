МУП "Водоканал": Сегодня вода дойдет до вас постепенно

Cегодня ночью специалисты МУП «Водоканал» проводили работы по замене на сетях задвижки D800. В связи с этим было отключено водоснабжение. В настоящее время подача воды возобновляется.

- Плановая работа по замене задвижки завершена. В настоящее время требуется осуществить затяжку нового затвора. Станция водоподготовки запущена на пониженном давлении, возобновляется подача воды в городских округах, подключаются насосные станции. Пока проводится регулировка задвижки, сохранится пониженное давление: то есть напор будет слабым, на верхних этажах ряда домов вода появится чуть позже. В течение трех часов должны выйти на нормативное давление, - рассказал технический директор МУП «Водоканал» Иван Бридько.

Это сообщение было опубликовано сегодня на сайте архангельской мэрии в районе 9 утра. Советуем проверить ваши краны…