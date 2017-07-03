Два миллиона как с куста! КРАО гордится своим участием в Маргаритинской ярмарке

Два миллиона – именно в такую сумму обошлась деловая часть недавно закончившейся Маргаритинской ярмарки. Такую информацию получил участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера».

Как можно бездарно потратить почти два миллиона бюджетных рублей?

Например, вариант № 1 — их можно сжечь в котельных, чтобы предотвратить холодомор в каком-нибудь из загибающихся районов области.

Вариант № 2 — их можно потратить на организацию и проведение деловой программы XVI Маргаритинской ярмарки.

Именно так и поступило Государственное автономное учреждение Архангельской Области «Архангельский Региональный Бизнес-Инкубатор», вбухав на организацию деловой программы XVI Маргаритинской ярмарки 1 937 300,00 рублей.

Победителем оказалась Корпорация развития Архангельской области.

Отметим, что в течении прошедших с закрытия ярмарки двух недель представители КРАО гордятся в соцсетях своими достижениями. При этом и простые покупатели, и специалисты в области организации подобных торговых мероприятий говорили об ошибках в подготовке и проведении Маргаритинки, о высоких ценах на продукцию, которыми непосредственно продавцы пытались компенсировать убытки по оплате завышенных цен аренды торговых мест.

Сам губернатор Игорь Орлов раскритиковал организацию Маргаритинской ярмарки в этом году, сравнив ее с худшими примерами из 90-х.

(на фото: КРАО красуется... типа команда-победительница)