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Сюрприз к большим выборам. Россиянам собираются понизить пенсии

Министерство экономического развития РФ сделало прогноз, по которому пенсии российских пенсионеров в ближайшие три года будут снижаться.

В процентах это означает, что в базовом сценарии выплаты пенсионерам сократятся на 0,7% в 2018 году и на 0,6% в 2019 и 2020 году.

Главными причинами сокращения пенсий называются отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, а также повышенный уровень инфляции.

Напомним, что правительство решило отказаться от индексации пенсий работающим пенсионерам, их сегодняшнее число по стране примерно 10 млн. человек, еще в 2016 году. После этого глава кабмина Дмитрий Медведев поручил правительству изучить возможность возврата к индексации, однако подвижек в этом направлении до сих пор сделано не было.

Утечка произошла от двух федеральных чиновников высшего ранка, сообщает издание «Ведомости». Что дает небольшую надежду на спланированный вброс информации, которая в последствии будет опровергнута… лично переизбранным президентом.

12 сентябрь 08:00 | : Экономика / Скандалы

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