"Сударыня, ваша "Маргарита!". Самые интересные предложения по работе в Архангельской области

Служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад проанализировала вакансии, размещенные на сайте hh.ru в Архангельской области в середине апреля, и отобрала самые интересные предложения о работе.
Вакансией с самым оригинальным описанием стала позиция «Веб-программиста» (https://hh.ru/vacancy/20115084) с зарплатой от 20 000 до 60 000 рублей. Среди традиционных для ИТ-сферы требований к кандидатам – хорошие знания PHP, знание вёрстки (HTML, CSS) на уровне «взять и внедрить код», при этом можно встретить и необычную подачу – «только хардкорная «back-end разработка». Требуемый опыт работы 1-3 года, однако работодатель также рассматривает вариант трудоустройства кандидатов без опыта, правда, предупреждает, что «придется пройти курс начинающих бойцов и какое-то время посидеть на сухпайке». Тем, у кого уже имеется непосредственный опыт работы, предлагается сразу отправляться в бой и «на высокую заработную плату».
Для тех, кто не прочь заняться конструированием виртуальной реальности, есть возможность реализовать себя на должности «Unity-разработчика под шлем виртуальной реальности» (https://career.ru/vacancy/20151937). В обязанности кандидатов на данную вакансию входит разработка проектов на Unity для шлема виртуальной реальности HTC Vive. Среди требований работодатель выдвигает знание игрового движка Unity, C# на продвинутом уровне и знание любого 3d редактора на среднем уровне.
Также интересна вакансия для амбициозных соискателей «Директор бара» (https://hh.ru/vacancy/20020695) с зарплатой от 40 000 рублей. Главные принципы работы по мнению работодателя: эффективность, стремление добиться максимального качества во всем, командный дух‚ самоорганизованность и умение работать в режиме многозадачности. Работодатель признаётся, что находится в поиске успешного «осьминожки», в обязанности которого входят организация деятельности персонала, подбор персонала, обучение, привлечение гостей, координации работы с поставщиками и не только. Среди требований – презентабельный внешний вид, опыт в управлении коллектива от 2-х лет, способность оперативно решать задачи.