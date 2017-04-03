Крымом ниже пояса. И другие проблемы российской экономики

В России всё чаще говорят об экономике.
Вот вчера премьера Медведева «на ковёр» Госдумы вызывали. Мы (наивные) думали, что объясняться за компромат Навального – там, вроде, коммунисты пытались инициировать парламентское разбирательство. Ан нет - разговор шёл на общие темы – как хорошо в стране российской жить. Вроде и баррель нефти низкий, и доллар высокий… а мы всё хорошо живём, и санкции нам только в помощь. Ёрники в Интернете уже пошутили, что глава правительства отчитывался за внешнеэкономические промахи своего шефа. Кто там в своё время выдвинул лозунг «Чем хуже, тем лучше!»? Ага, подсказывают – Мао Цзэдун. С китайским населением можно – десяток миллионов загнётся с голода, никто и не заметит.
Впрочем, в России всё чаще экономику увязывают с политикой (а я настолько стар, что помню времена, когда эти два понятия жили совершенно отдельно друг от друга). Потому с трибуны и втирают о благах ограничений, пропагандируют моральную свободу от хамона и рокфора. Тем не менее, по данным «Левада-центра» в стране за два года убавилось число граждан, считающих, что присоединение Крыма к России в марте 2014 года принесло стране больше пользы, чем вреда. За это же время резко снизилось количество сторонников того, чтобы к России присоединились еще и Донецкая, и Луганская области Украины. Люди считать научились… что с этим поделаешь.
Правда, патриотов пока больше – положительные моменты в присоединении Крыма видят 64% респондентов, 23% - больше вреда (два года назад было 70% и 18% соответственно). Тут, конечно, надо учитывать армию тех, кто верит исключительно телевизионной пропаганде, а их тьмы, и тьмы, и тьмы. Однако тенденция наметилась. Прежде всего, среди тех, кто ощутил самостоятельность своего существования и независимость от опеки государства, кто почувствовал себя ЛЮДЬМИ (индивидуальностями), а не массой.
Интересно и общественное мнение по вопросу – от каких отраслей отрезаются «куски» на прокорм Крыма. 41% опрошенных считают, что средства берутся «за счёт сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий». Может, это и преувеличение, ведь социальные гарантии, которыми правительство покупало лояльное к себе отношение все тучные годы, играя на превосходстве перед тощими 90-ми, ужались из-за рухнувшей цены на нефть. Но вот парадокс - в то же время 32% респондентов считают, что Россия выделяет на эти цели «доходы от продажи нефти и газа», не сокращая расходы на соцсферу, науку и пр. А до этого на социалку с неба падало… типа манны, которой так благодарен Рамзан Кадыров? И главный прикол - 11% полагают, что деньги появились из «частных инвестиций российского бизнеса». Ну, эти совсем нездоровы… или сказок перечитали про добрых волшебников.
Ещё интересней обстоит дело с вопросом относительно будущего ДНР и ЛНР. Число желающих видеть их в составе РФ сократилось до 21 % (против 48 % на март 2014-го соответственно). При этом более чем в два с половиной раза выросло число тех, кто хочет видеть Донбасс и Луганщину независимыми республиками, понимая, что по-другому противоборствующие стороны никогда не разойдутся. Да и Кремль авторитетно заявляет, что ни о какой интеграции этих сепаратистов и речи нет.
То есть, опять голимая экономика. Плюс понимание, что воюют там с обеих сторон те ещё… а страдают приличные люди. Но ещё один украинский «довесок» нам не потянуть… самим мало.
В целом же, если судить по результатам опросов, народ мечтает, чтобы мир вернулся в «домайдановский» период. Но, увы…
А Кремль успокаивает. Например, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что присоединение Крыма стало причиной многих трудностей в экономике страны и расплачиваться за это придётся всем россиянам, однако цена «воссоединения народа со своей страной весьма посильна». Ну, это отмазка для совсем неграмотных, для кого составление семейного бюджета непосильная задача. Потому что Крым (курорт сомнительной годности с кучей проблем, полусовковой инфраструктурой и очень требовательным населением) обошёлся нам (России) полным разрывом отношений с Украиной, западными санкциями и экономическим кризисом. Даже сальдо считать не хочется, и так всё ясно.
Вот, за меня подсчитали. За три прошедших года из бюджета РФ на Крым было потрачено около полутриллиона рублей. При этом пять раз в сторону увеличения вносились изменения в федеральную целевую программу (ФЦП) финансирования Крыма, бюджет которой рассчитан до 2020 года. В 2017 году федеральный бюджет выделит на ФЦП 164,8 млрд рублей. Помимо финансирования ФЦП, Крым получает дотации из федерального бюджета, являясь одним из самых высокодотационных регионов России.
И вот какой парадокс. По мнению крымских бизнесменов, нельзя сказать, что после присоединения к России крымчанам стало проще работать. Наоборот, с приходом российской юрисдикции стало больше бюрократии, появились сложности с украинскими сотрудниками, проблемы с документацией, налогообложением и т. д. Во многом из-за того, что украинский капитализм до сих пор полудикий… но спросите любого российского коммерса, начинавшего в перестройку, и он вам подтвердит – в 90-х и у нас работать было проще, хотя бы на уровне составления бумаг и общения с надзорными органами. Кстати, я не от одного слышал – в Крыму взятки стали вполне российскими по суммам.
А за сим тянется целая вереница чисто российских проблем. Так, самые большие средства в Крым приходят по линии госзаказа, однако вместе с финансированием на полуострове выросла и конкуренция. Местные компании проигрывают в опыте своим соперникам с материковой России, которые уже угнездились во всех крупных городах.
То же и банковская сфера. Стоимость коммерческих кредитов теперь достигает 20% годовых и более. С местной «изюминкой» - из-за риска попасть под западные санкции на полуострове не присутствуют крупные российские банки, там работают только три кредитные организации - РНКБ, «Генбанк» и ЧБРР. Они требуют у потенциальных заёмщиков кредитную историю, но её негде взять - историю времён Украины они учитывать не хотят.
Надвигающийся летний сезон тоже не обещает быть лёгким. Крымчане по привычке стараются сдать квартиры, домики и койки без всякого оформления. Украина, особо не баловавшая их преференциями, смотрела на это сквозь пальцы, зато Россия претендует на сбор НДФЛ и предлагает приобретать патенты на этот вид деятельности, что вызывает раздражение на самом низовом уровне.
Турпоток за эти годы действительно вырос… но после подъёма внутренних цен до уровня российских сразу на этапе продажи туров началась конкуренция с зарубежными курортами. И здесь Крым проигрывает в части сервиса. Надо ещё минимум 5 лет (и тонны денег), чтобы поднять уровень хотя бы до болгарского.
Ничего, выдюжим, успокаивает свой народ правительство. А оно народу надо?
Леонид Черток