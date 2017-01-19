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Коряжма благоустраивается. За федеральный счет

Коряжма участвует в национальном проекте «ЖКХ и городская среда» и рассчитывает получить субсидии из федерального бюджета на благоустройство города

Для получения субсидий необходимо выполнить ряд условий. Прежде всего требовалось до 1 апреля сформировать перечень мероприятий на текущий год в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017-2022 годы». Данное условие выполнено.

 Специальная комиссия при городской администрации рассмотрела заявки и утвердила на 2017 год работы по приведению в порядок дворов домов Ленина, 13, Сафьяна, 13, Пушкина, 13, Ленина, 30, Пушкина, 9, пр. Ленина, 18а, Советская, 13, Советская, 15, Архангельская, 9а, Ломоносова, 9б.  

Что касается раздела «Благоустройство общественных территорий», то комиссия решила включить в программу мероприятие по замене светильников наружного освещения на улицах города.

Итогом рассмотрения заявок по отбору мест массового отдыха населения стало решение отремонтировать в 2017 году освещение Александровского парка.

Проект программы благоустройства города на 2017 год необходимо опубликовать для общественного обсуждения, и с учетом его результатов он должен быть утвержден до 25 мая.

По предварительным данным, в этом году Коряжме планируется выделить из федерального бюджета 6 миллионов рублей на благоустройство дворов, 3 миллиона – на обновление уличного освещения, 897,5 тысячи – на благоустройство городских парков.

Как рассказали редакции в администрации, от населения предложений по программе формирования современной городской среды, в том числе насчет благоустройства дворов, не поступило. Но, может быть, горожане активизируются к осени, когда будет формироваться проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы?

(по материалам tk-online.ru)

 

17 апрель 14:27 | : Экономика

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