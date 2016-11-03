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Субботняя авария на водопроводе в центре города. Что опять жевал архангельский "Водоканал"?

Очередная авария на многострадальном водопроводе в центре областной столицы, сообщает участник Ассоциации «Вольно дело» неравнодушный гражданин Николай Прокофьев (он же сайт Архсвобода).

11 февраля 2017. Перекресток К.Либкнехта и Чумбаровки. Целый день продолжается ЖКХ-авария в центре Архангельска у отделения ЦБ.

Чиновники говорят, что ждут понедельника…

Вода затопила подвалы. Вода залилась в ресторан «Бархат».

Прохожие, посетители ресторана и лично автор сообщения пытались дозвониться до аварийных служб. Бесполезно… там им предложили подождать до понедельника.

Видимо, такой график у руководителей архангельского «Водоканала», свято соблюдающих принцип «выходного дня».

Между тем, наблюдатели уверены, что февральские счета за потребление холодной воды будут выписаны в срок и в полном объеме.

На 9 часов вечера субботы вода продолжала заливать центр Архангельска…

 (фото Прокофьева)

 

12 февраль 08:28 | : Экономика / Скандалы

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