Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ИЛИМ умеет зарабатывать. Сотрудники филиала в Коряжме получат премию в двойном размере

Вчера стало известно, что годовая премия сотрудников филиала Группы «Илим» в Коряжме почти в два раза превысит прошлогоднюю. Комбинат блестяще выполнил все основные показатели и не позднее 1 марта илимовцы получат премию на свои счета в банке. 

 По итогам 2015 года в соответствии с действующим Положением коллектив мог претендовать только на 63 процента от возможного размера премии. Коряжемцев подвели показатели по неценовым улучшениям и охране труда. Премия за 2016 год составит 112,4 процента. То есть фактически она будет почти в два раза больше. Ранее сотрудники получили специальную годовую премию по три тысячи рублей за значительные улучшения в области охраны труда.

Решение о премировании принято генеральным директором Группы «Илим» Ксенией Сосниной. В специальном обращении она подвела итоги года и поблагодарила всех сотрудников компании за труд и отличные показатели.

(по материалам tk-online)

10 февраль 11:40 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (94)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.