ИЛИМ умеет зарабатывать. Сотрудники филиала в Коряжме получат премию в двойном размере

Вчера стало известно, что годовая премия сотрудников филиала Группы «Илим» в Коряжме почти в два раза превысит прошлогоднюю. Комбинат блестяще выполнил все основные показатели и не позднее 1 марта илимовцы получат премию на свои счета в банке.
По итогам 2015 года в соответствии с действующим Положением коллектив мог претендовать только на 63 процента от возможного размера премии. Коряжемцев подвели показатели по неценовым улучшениям и охране труда. Премия за 2016 год составит 112,4 процента. То есть фактически она будет почти в два раза больше. Ранее сотрудники получили специальную годовую премию по три тысячи рублей за значительные улучшения в области охраны труда.
Решение о премировании принято генеральным директором Группы «Илим» Ксенией Сосниной. В специальном обращении она подвела итоги года и поблагодарила всех сотрудников компании за труд и отличные показатели.
(по материалам tk-online)