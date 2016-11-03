Легко ли архангелогородцу стать канадцем?

Вечеринка по-канадски в честь очередного выходного проста и незамысловата.
Гостеприимный домоуправитель Жан оказался не только замечательным поваром,
но и изрядным певцом .
Благодарная публика, жильцы дома, где мы снимаем квартиру - люди далеко за 70. Именно в этом возрасте канадцы обычно выходят на пенсию и наслаждаются жизнью в среднем за 1.5 миллиона пенсионных в рублях в год. Мужчины становятся здесь пенсионерами в 67 лет, а женщины заканчивают свой трудовой путь в 65. Так что пребывание в Канаде мне явно на пользу - в свои 61 я чувствую себя здесь молодым, полным сил и настроенным на дальнейшую работу до пенсионного канадского возраста.
Мои две замечательные песни советского периода под гитару прошли на ура. Не подвели своей давней популярностью " Катюша" и "Подмосковные вечера" - вот только не пора нам самим что -либо новое и в музыке тоже, чтобы быть с улыбкой быть узнаваемыми повсюду в мире и вызывать радость?
Повседневная жизнь в любой стране требует немалых познаний. Ты ведь не турист здесь, а приезжаешь в гости, всерьез и надолго, по 10 летней многократной канадской семейной визе, которую получить можно далеко не в каждой стране.
10 лет визы - это доверие и понимание для семейных визитов Страны Кленового листа, это облегчение, в конце концов, нелегких и недешевых визовых вопросов мамам и папам, бабушкам и дедушкам, сестрам и братьям, которые всем и, не однажды, приходилось решать.
Давайте попробуем вместе разобраться - легко или просто , дешево или дорого, комфортно или трудно быть канадцем для русского человека, скажем архангелогородца, 1-2 месяца в году?
Быстрая канадская речь. конечно, существенно отличается от британского диалекта и, тем более, от скандинавского, где мне пришлось немало времени жить и работать.
Эта трудность не должна вас расстраивать. Спокойный тон, язык жестов и улыбка, правильная мимика всегда вас здесь выручат. Или помогут во всяком случае.
Канада - недорогая для жизни страна. Конечно, теперь, когда многострадальный рубль заметно
ослабел, жить в Канаде для приезжего на время россиянина точно не стало веселей. Но и для грусти большой повода тоже нет даже при девальвированном на 80% рубле. А последние 2 месяца уходящего 2016 года наш рубль и вовсе осмелел, укрепившись на 15%. Впервые присоединившись к решению ОПЕК о сокращении добычи на 300 тыс. баррелей в день, российский рубль перешел в контрнаступление.
Но вернемся в Канаду.
Общественный транспорт, перекус в аэропорту, обмен своих кровных американских на канадские деньги никаких отрицательных эмоций не вызывает. Ясно, что 170 руб. за билет в городском транспорте на 2 часа - это дорого.
Если мои друзья из автобусных компаний Архангельска прочитают эту статью, то для них ничего тут особенного нет.
Канадский водитель автобуса зарабатывает в среднем 2,5 млн годовой зарплаты плюс стоимость автобусов большой вместимости с максимальным сроком эксплуатации 8 лет, делает городской транспорт Канады дорогим. Но комфортным, безопасным, с понятным и четким интервалом движения.
Без всяких лихих полулегальных "экипажей" с громкой хамской музыкой и другими прелестями автобусных компаний однодневок в Архангельской области.
Теперь снова к теме путешествий в Канаду гостей из России
В канадском аэропорту никаких грабительских цен и курсовых подвохов вы не найдете.
Ясно, что все аэропорты мира - это не место для благотворительных акций.
Даже у нас дома аэропортовские коршуны-таксисты поутихли., А здесь они и вовсе никогда не распускали крылья - запрещено законом. А раз запрещено, то по-другому и быть не должно.
Вижу улыбки на ваших лице, привыкли мы, что у нас закон как дышло. Здесь не так.
У нас тоже начинает налаживаться жизнь путешественника, чтобы мы ни говорили. По наивности я думал, что канадцы все и сразу были рождены законопослушными гражданами.
Давайте посмотрим откуда взялось это хваленое канадское законопослушание. В Канаде "получить тикет" - по-русски штраф, водителю можно получить запросто. И за самое небольшое нарушение.
Мешаешь муниципальному транспорту убирать снег - пожалуйста, получите билетец.
Припарковался, даже под покровом ночи, в не свою подземную парковку или на улице - ждите билета на лобовом стекле.
Мы умудрились купить машину за 6 часов до отъезда на Кубу, и поставили на свою стоянку еще не зарегистрированную на свое имя в ГАИ машину. По возвращению с Кубы наш бюджет сразу похудел на 3500 рублей. "Тикет" скромно украшал лобовое стекло нашей Тойоты…
А не заплатишь штраф в течении 3 недель, он увеличится в ...3 раза и будет списан с твоей банковской карты без всякого судебного решения.
Две недели назад, за вечерним пивом, я рассказал двум случайным собеседникам о штрафе в России в 10 долларов или 500 рублей за превышение скорости до 30%. И о том, что если эти 10 долларов платишь через две недели, то сумма штрафа уменьшается на 50%.
Оба канадские собеседника сказали, что я им сразу понравился, так как у меня не угрюмый вид, уж больно хороший английский и ... отличное чувство юмора. Канадцы решили, что и сумма штрафа, и все остальные разговоры про 50% это мой великий русский юмор. И мол-де им его не понять.
Штраф 5000 рублей за превышение скорости на 10% в Канаде - это тот минимум, в который обойдутся ваши джигитские способности.
Это наши ГИБДД, как правило, в последние годы не имеют право останавливать машины вне зоны ДПС. Может быть это правило и не всегда соблюдают, согласен. Но вот канадская реальность в утешение всем гаишникам нашей необъятной Родины.
Канадский огромный полицейский "форд" дорожной полиции имеет полное право сидеть в засаде в стороне от хай вэя - магистрали или любом другом месте. Мне это всегда очень напоминает охоту щуки на карася. Все как в наши былые советские времена.
Пулей, с воющей сиреной "вылетает" канадская машина ГАИ за любым, кто нарушает правила дорожного движения. Да, штраф можно оспорить, но вероятность выиграть дело, невелика. У полиции здесь - непререкаемый авторитет, и он создавался годами безупречной репутации, высокой зарплатой и жестким контролем гражданского общества Канады за любыми превышениями полномочий.
Я пытался говорить о том, а не "докладывают" ли водители в карманы полицейского столь недостающие везде доллары? Увидев нешуточное возмущение полицейского в отставке Роя, я понял – здесь ожидаемой правды не добьешься. 150 тыс. рублей пенсия в месяц экс майора канадских ГАИ Роя с 55 летнего возраста делают все наши анекдотичные истории с "докладыванием" денег бессмысленными.
В Канаде очень развита - как бы это по -мягче выразиться - гражданская инициатива. У нас это совсем недавно называлось народным контролем или просто "стукачеством". Здесь "добровольные помощники полиции" - вот их правильное название - всегда готовы прийти на службу канадском закону и правопорядку.
Напрасно я пытался выведать код замка в металлической ограде, чтобы значительно сократить себе путь в детский сад за внуком. Только случайная прохожая, девушка из Китая помогла открыть эту страшную тайну. Канадцы всегда уверенно показывали на длинную разрешенную не жителям этого кондоминимума дорогу. А может быть и вовсе неплохо все это?
Наш недавний вариант проживания в канадском высотном доме - это нечто вроде жизни в гостинице с тремя звездами.
А вот большинство архангелогородцев выложить кругленькую сумму за такое проживание вряд ли согласятся.
При зарплате эконом класса северяне, наверняка, предпочтут жить в условиях поскромнее. Если им придется ехать в Оттаву в гости или по делам.
Владимир Харлов