Закат авиации севера. Что происходит во "2-ом Архангельском объединенном авиаотряде"?

Наступил 2017 год, приближается очередной 9 февраля праздник -День гражданской авиации и все явственнее просматривается угасание авиации Севера. Чуть более 10 лет назад при праздновании очередной даты авиации Севера, в то время начальник Архангельского управления гражданской авиации Соловьев Н.А. помпезно говорил о развитии авиации Севера. Но в действительности оказалось все наоборот. Распалась авиакомпания «Трансавиагарантия», не от хорошей жизни неоднократно перепродают «Нордавиа» (ранее авиакомпания АВЛ), разваливается ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд». Но зато в тот период Соловьев был председателем совета директоров ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», членом совета директоров ЗАО «Аэрофлот – Норд», ранее авиакомпания АВЛ. Понятно, что у него везде был свой финансовый интерес.
Не хочу петь себе дифирамбы, но ещё в 2006 году предвидя развал предприятия я, будучи заместителем председателя профсоюза летного состава совместно с председателем профсоюза наземных служб Шохиной С.Д., писали в прокуратуру и антикоррупционный комитет о разворовывании 2-го Архангельского авиаотряда Соловьевым Н.А. (в то время был председателем совета директоров) и Давыдовым Ю.Е. (генеральным директором), о работе вертолетов за границей через посредника по очень низкой цене по сравнению с другими компаниями. И какой результат, эти два вышеуказанных руководителя на совете директоров заявили о диверсификации на заграничный рынок, о развитии работы за границей. А в итоге потеряна вся работа за границей. Да и в России также потеряны рынки работы, в результате низкие зарплаты, текучка кадров.
Мне в результате конфликта с генеральным директором ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» Давыдовым Ю.Е., который подленько придумал предлог сократить должность пилота-инструктора Ми-26Т и лишить меня квалификации пилота, пришлось уйти из предприятия. Тем не менее, немного позднее, я судом восстановил свою квалификацию, на что 2-м авиаотрядом было истрачено около 3 млн. рублей, так как летные тренировки на вертолете Ми-26 довольно дорогое удовольствие. 28.01. 2008 г на сайте Руснорда была опубликована статья «Крик души. Что творится в небесах?» о расхищении 2-го Архангельского авиаотряда генеральным директором ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» Давыдовым Ю.Е. Все это предвиделось ранее, но жулики остались на местах, в итоге плачевный результат. Один из опытных пилотов, уходя на пенсию не по медицинским показаниям, на вопрос «чего так рано уходишь», ответил «надоело кормить жуликов». Хотя сейчас во время кризиса все стараются держаться за работу.
Конечно, можно пытаться искать оправдание в сложности организации авиационных работ, дорогом авиатопливе, запчастях и т.д. Для сравнения есть под Сургутом такая авиакомпания «Скол», которая образовалась на ровном месте. И это довольно развитая компания имеет вертолеты Ми-8МТВ, Ми-26Т, А-350. Работает как в России, так и за рубежом, не смотря на то что рядом находится большая авиакомпания «ЮТэйр». И взять 2-й Архангельский авиаотряд, который имел свою развитую базу, работу за границей, что в настоящее время с такой ценой доллара очень выгодно, имел вертолеты Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-26Т. Картина обратная, дорабатывается ресурс вертолетов, потеряна вся работа за границей, никакого развития, обновления авиапарка, хотя многие нефтяные компании выставляют условия о том, чтобы авиатехника для работы, в частности Ми-8, была не старше 25 лет. Вся работа, которую ранее выполняли архангельские вертолеты Ми-26, сейчас выполняют вертолеты Ми-26 авиакомпании «ЮТэйр»
Я в настоящее время работаю в авиакомпании ЮТэйр, и вижу, как в Сибири развивается авиация, а на Севере в Архангельске авиация влачит жалкое существование. Вывод один, там соображающие люди, а здесь бестолковые и жуликоватые.
По последней информации отправлен Ми-8МТВ в Конго, но опять через посредников. У директора так ума и не хватает заключить контракт напрямую. Вообще-то удивляют такие люди, которые руководя предприятием более 20 лет, не могут самостоятельно найти работу за рубежом. Что можно квалифицировать минимум как некомпетентность.
С февраля ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» переходит на 4-х дневную рабочую неделю, делая попытку ещё как-то продержаться. Это соответственно уменьшение зарплат работникам, что очень плохо во время растущих цен на все. Зато в предприятии сейчас своя фишка, все, кто приближен к гендиректору, удостаиваются звания заслуженный работник. Гендиректор себя тоже не обидел, получил заслуженного работника транспорта и купил кандидата экономических наук, якобы написав работу «Социально-демографическая дифференциация доходов и потребления населения Архангельской области», но применить купленные знания на практике почему-то не может. Хотя только одно это показывает его сущность как человека. Раньше, когда в 1976 году я пришел работать в авиацию, в Архангельском управлении гражданской авиации был один заслуженный пилот Загорский, а сейчас в разваливающемся авиаотряде за последние годы при таком падении объемов работ заслуженных около десятка. Как непонятно за что, дали Героя России Сердюкову, бывшему министру обороны, так и тут подобным образом раздаются награды.
Обидно за авиаотряд, в котором я отработал более 30 лет, понимаю, что изменить ситуацию очень сложно, но виновники этой ситуации должны быть обозначены.
Командир-инструктор Ми-26Т
Леонид Бодров
P.S. Редакция ИА RUSNORD не меняет своих правил, и готова предоставить слово противоположной стороне конфликта.